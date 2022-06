Anamaria Prodan va începe un turneu național: “A venit momentul să pot să-mi ajut semenii”

Impresara vrea să adune oameni cărora le va dezvălui secrete puternice ale ascensiunii în carieră și ce stă în spatele construirii unei imagini imbatabile.



“A venit momentul să pot să-mi ajut semenii. După o viață de muncă și performanță cred că am acumulat atât de multă înțelepciune și am primit de la viață atâtea lucruri bune, dar și dezastruoase, încât pot să vorbesc deschis în fața țării despre ele. Cum le-am depășit? De unde îmi vine forța? Cum am luat decizii bune sau rele? Dacă m-au afectat? Totul față în față cu cei ce au crezut în mine și le-am fost model în viața. Eu sunt ei!”, a declarat Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan (49 de ani) a dezvăluit că va începe un turneu motivațional în toată țara începând cu luna august a acestui an, potrivit Realitatea.net