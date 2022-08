UPDATE. Actriţa Anne Heche a fost declarată moartă

Actriţa americană Anne Heche a fost declarată moartă după ce a fost grav rănită într-un accident de maşină produs săptămâna trecută în Los Angeles, a anunţat vineri o purtătoare de cuvânt, informează AFP.Actriţa, în vârstă de 53 de ani, se află în comă la spital de când a suferit un traumatism cerebral grav în urma unei coliziuni violente pe 5 august.Pierzându-şi toate funcţiile cerebrale, Anne Heche ''este moartă din punct de vedere legal în conformitate cu legea californiană'', dar inima ei continuă să bată pentru a ajuta la donarea de organe, a declarat pentru AFP purtătoarea sa de cuvânt Holly Baird.Anne Heche a apărut în mai multe filme în anii 1990, printre care "Six Days, Seven Nights" şi "Donnie Brasco". De asemenea, este cunoscută pentru rolul ei din telenovela "Another World", care i-a adus un premiu Daytime Emmy în 1991.Actriţa se află în comă de când maşina sa s-a izbit de o casă cu două etaje din cartierul Mar Vista, "provocând daune structurale şi un incendiu de proporţii", potrivit Departamentului de pompieri din Los Angeles.Departamentul de poliţie din Los Angeles a precizat joi, într-un comunicat, că va efectua teste de sânge asupra lui Heche şi că anchetatorii vor ''prezenta problema autorităţii judiciare corespunzătoare''. Cu toate acestea, poliţia nu a oferit detalii despre posibilele acţiuni în justiţie.Presa locală a relatat joi că testele preliminare au fost pozitive la narcotice. Dar trebuie efectuate teste suplimentare pentru a se asigura că rezultatul pozitiv nu este legat de tratamentul medical.