Un nou podcast Cuget Liber despre educație, matematică, știință și evoluția noilor tehnologii în viața noastră de zi cu zi. Invitatul de astăzi la microfon este Paul Horja, profesor emerit care predă matematica la Universitatea din Miami și este cercetător afiliat la Institute of the Mathematical Sciences of the Americas.







A absolvit Facultatea de Matematică la București beneficiind și de o bursă Tempus la Universitatea din Dortmund, unde a lucrat în geometrie convexă. A mai predat la Universitatea din Michigan și a ocupat poziții de cercetător la Institutul Max Planck din Bonn, Institutul de Studii Avansate din Princeton, Institutul Fields al Universității din Toronto (2004-2005) și Universitatea din Viena (2012-2014).







Profesorul a revenit în țară, unde a susținut o conferință științifică la Universitatea Ovidius din Constanța. Despre sistemul de învățământ american și European, despre renumele României în domeniul cercetării și matematicii și despre implicațiile inteligenței artificiale în domeniile cheie ale societății am aflat informații în noul podcast Cuget Liber.