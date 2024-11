Administraţia locală din Castelu, pas important pentru înfiinţarea reţelei de gaze naturale

Primăria comunei Castelu a făcut un pas important pentru înfiinţarea reţelei de gaze naturale în localitate.Anunţul a fost făcut chiar de către primarul din Castelu, Nicolae Anghel, pe pagina oficială de Facebook a primăriei.„Suntem bucuroși să împărtășim cu dumneavoastră o veste extraordinară. Am obținut Autorizația ANRE nr. 2451/19.11.2024 pentru înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale în satele Castelu și Nisipari din comuna Castelu, județul Constanța. Astăzi (n.r. vineri) am predat proiectul tehnic către operatorul economic BTDCONSTRUCT & AMBIENT SRL, iar săptămâna viitoare vor începe lucrările propriu-zise.Aceasta este o etapă esențială în efortul nostru de a moderniza infrastructura locală și de a aduce un plus de confort și beneficii pentru comunitatea noastră. Vom continua să vă ținem la curent cu progresul proiectului și să colaborăm pentru ca acesta să fie finalizat cât mai rapid.Vă mulțumim pentru încrederea, răbdarea și susținerea de care ați dat dovadă până acum. Împreună, facem pași importanți spre un viitor mai bun!”, a transmis Nicolae Anghel.