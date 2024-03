Administrația locală din Mihail Kogălniceanu a marcat 115 ani de la înfiinţarea Regimentului 36 Infanterie

Primarul comunei Mihail Kogălniceanu, Ancuța Belu, a fost şi în acest an gazda ceremonialului militar şi religios cu ocazia aniversării a 115 ani de la înfiinţarea Regimentului 36 Infanterie "Vasile Lupu".Ceremonia militară a avut loc, miercuri, în fața Monumentului din fața Bazei Militare.„Este o zi de mare însemnătate pentru personalul Regimentului 36 Infanterie "Vasile Lupu", unitate ce a funcționat pe raza localității noastre!De data aceasta, i-am așteptat cu Monumentul Regimentului reabilitat cu materiale moderne, demn de istoria bogată a Regimentului. Totodată, pentru devotamentul și toată activitatea depusă în slujba Regimentului și localității Mihail Kogălniceanu, domnului colonel în retragere Remus Macovei, i s-a conferit calitatea de cetățean de onoare al Localității. Această calitate a fost acordată la propunerea Asociației Veteranilor din Constanța și a domnului Cristi Crăciun”, a declarat primarul comunei Mihail Kogălniceanu, Ancuţa Belu.La rândul lui, Cristi Crăciun a transmis că a participat cu bucurie, în comuna Mihail Kogălniceanu la aniversarea a 115 ani de la înființarea Regimentului 36 Infanterie "Vasile Lupu".„Cu bucurie am participat în comuna Mihail Kogălniceanu la aniversarea a 115 ani de la înființarea Regimentului 36 Infanterie "Vasile Lupu"!Am fost încântat să observ că Primăria condusă de doamna Ancuța Belu a reabilitat Monumentul Regimentului, care a fost construit acum peste 30 de ani și până acum nu s-a mai intervenit asupra sa.În aceeași măsură am fost încântat când Consiliul Local al Comunei Mihail Kogălniceanu a aprobat propunerea Asociației Veteranilor și a mea de a-i conferi domnului colonel în retragere Remus Macovei titlul de cetăţean de onoare al comunei! Această recunoaștere a meritelor vine în urma zecilor de ani cât a lucrat și a condus Unitatea Militară din Mihail Kogălniceanu, domnul fiind ultimul comandant al Regimentului până în anul 1994. Distincția i-a fost înmânată de doamna Primar Ancuța Belu”, a spus Cristi Crăciun.La eveniment au participat cetăţeni ai comunei, militari dar şi prefectul judeţului Constanţa, Silviu Coşa.