Adriana Arghirescu, la al treilea mandat de consilier local în Constanţa. ”Eu nu le promit oamenilor că rezolv”

Consilierii locali din Constanţa au datoria să se pună în slujba cetăţenilor care locuiesc în oraşul de la malul mării.Adriana Arghirescu, consilier local PNL din Constanţa, se pregăteşte pentru un al treilea mandat în Consiliul Local Constanţa şi se va concentra în continuare pe principalele proiecte pe care le are în plan.Prezentă într-o emisiune televizată la postul de televiziune Antena 3 Constanţa, parte a trustului de presă „Cuget Liber”, Adriana Arghirescu a explicat în ce măsură a putut fi aproape de cetăţenii municipiului Constanţa.„Eu vreau să le mulţumesc constănţenilor pentru votul acordat şi pentru încrederea acordată. În viitor vom menţine parcursul pe care l-am avut în acest mandat, mai exact parcursul de a dezvolta Constanţa şi de a continua proiectele. Eu cred că acest vot nu este întâmplător. Este rezultatul modului în care noi, consilierii locali ai PNL, ne-am luat rolul încă din mandatul care acum se încheie, acela de a fi mesagerul problemelor constănţenilor. Pe de o parte, noi am susţinut programul de guvernare locală al primarului Vergil Chiţac, pe care l-am susţinut în alegeri şi care a câştigat, iar pe de altă parte, pe tot parcursul acestui mandat, în afară de proiectele mari, pe care primarul împreună cu aparatul administrativ le-a implementat, am fost mesagerii problemelor constănţenilor de la scara blocului, aşa cum ne place nouă să spunem. Zi de zi mergem acasă, ne confruntăm cu anumite lucruri care nu ne mulţumesc şi aceste lucruri nu trebuie să fie neapărat marile bulevarde pe care le traversăm, ci zona limitrofă în care locuim. Cei zece consilieri liberali pe care i-a avut Consiliul Local au fost susţinuţi în munca lor de o altă echipă de colegi cu care am împărţit practic oraşul în 27 de felii. Am avut fiecare dintre noi câte o responsabilitate în zona respectivă, de unde am cules nemulţumiri, solicitări, problemele constănţenilor. Le-am dus către executiv şi am reuşit să rezolvăm în mare tot ce era de rezolvat”, a declarat Adriana Arghirescu.Adriana Arghirescu a mai spus că este foarte important ca un consilier local, care se ocupă de o anumită zonă a oraşului, să şi locuiască acolo pentru că doar aşa poate interacţiona cu oamenii şi cu problemele lor.„Această modalitate a rezultat din experienţa primului mandat de consilier. Eu, acum, voi începe al treilea mandat. Mi-am dat seama că oricât de mulţi ar avea primăria, nu ar putea avea informaţiile în timp real din toate zonele Constanţei. Noi, prin structura organizațională pe care am gândit-o, şi în special a fost gândită ca cel care este responsabil de cartier, să şi locuiască acolo, în fiecare zi, mergând acasă, plecând la şcoală cu copilul, mergând cu autobuzul, aveam aceleaşi experienţe ca şi cetăţenii din zonele respective. Şi atunci am gândit că noi trebuie să fim mesagerii aparatului executiv cu ceea ce se întâmplă în Constanţa în timp real. Sub aspectul curăţeniei, a spaţiilor verzi, a iluminatului, a locurilor de joacă, al tuturor problemelor din jurul casei. Şi eu zic că am reuşit. Constănţenii au văzut că ne-am făcut datoria în această perioadă cu onestitate şi perseverenţă. Noi nu am promis nimic, cel puţin eu nu am promis. Eu nu le promit oamenilor că rezolv. Le spun că sunt probleme care se pot rezolva repede, unele care necesită un anumit timp şi altele care necesită ani. Vă dau exemplu un proiect la care lucrăm de doi ani de zile. O stradă de pământ din Constanţa, în sfârşit urmează să fie reabilitată pentru că abia acum am reuşit să terminăm cu toate actele necesare”, a adăugat Adriana Arghirescu.