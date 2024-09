Toni Greblă: „De 15-20 de ani, fair-play-ul electoral a cam dispărut”

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Toni Greblă, a afirmat, joi, că fair-play-ul electoral a cam dispărut din peisajul politic, menţionând şi faptul că la alegerile locale din acest an o primărie de sector a asigurat condiţii absolut improprii şi inacceptabile pentru oamenii de la biroul electoral, ceea ce nu se va întâmpla la parlamentare şi prezidenţiale.„Indiferent cât de bine va fi organizat un tur de scrutin, în România sau în oricare parte a lumii, de vreo 15-20 de ani am constatat că fair-play-ul electoral a cam dispărut din peisajul politic mondial, nu numai la noi. Ţin minte, în tinereţea mea, primul lucru, după ce erau prezentate exit-poll-urile, ieşea şeful Opoziţiei, cel care pierduse alegerile, felicita învingătorul, zicea ceva despre măsurile pe care le ia cu propriul partid care a pierdut alegerile. Acum, de foarte multe ori se întâmplă, repet, nu numai în România, ci în aproape toată lumea, ca acel competitor care a pierdut alegerile sau nu a obţinut scorul pe care şi l-a propus să invoce faptul că s-au furat voturile”, a declarat Toni Greblă, la o conferinţă de presă.El a mai spus că nu a găsit niciun vot furat.„Nu am găsit niciun vot furat pe undeva. E o exprimare probabil nefericită, dar e expresia uzuală, s-au furat voturile. Votul nu are cum să fie furat. El este înscris, ştampila aia reprezintă votul şi exprimarea votului pentru alegător, nu poate fi furat de acolo”, a spus Toni Greblă.Şeful AEP a mai spus că vor exista întotdeauna contestaţii, adăugând că regretă că o primărie de sector a asigurat, la alegerile locale, condiţii improprii pentru oamenii de la biroul electoral.