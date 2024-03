Toni Greblă: “La alegerile din 9 iunie, cetățenii vor primi cinci buletine de vot”

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Toni Greblă, a declarat, ieri, că pentru alegerile europarlamentare şi pentru cele locale din 9 iunie vor fi alocaţi timpi diferiţi de antenă."Cheltuielile partidelor sunt separate pentru fiecare tip de alegere. Legea în vigoare astăzi prevede un mod în care cheltuielile pentru europarlamentare sunt făcute, şi ele rămân neschimbate, şi alt mod, alt nivel de cheltuieli pentru autorităţile locale pe diverse ierarhii, ele rămân neschimbate. De asemenea, timpii de antenă vor fi separaţi pentru un tip de alegere şi pentru celălalt. Deci nu, nu va fi acelaşi timp de antenă pentru ambele scrutine", a spus Toni Greblă, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria.El a mai precizat că prin comasarea alegerilor cetăţenii vor avea un singur buletin de vot în plus, faţă de cele patru, cu candidaţii de la alegerile locale. A menţionat, de asemenea, că secţiile vor fi deschise până la ora 22.00, cu posibilitatea prelungirii până la ora 24.00."Am făcut şi o simulare, dar aş vrea să vă spun că pentru alegerile locale, dacă ar fi fost organizate singure, cetăţeanul ar fi avut patru buletine de vot la îndemână. Acum mai are în plus un singur buletin de vot, care este şi relativ simplu, pentru că nu conţine decât o listă de candidaţi pentru fiecare competitor politic. Competitorii probabil vor fi 10, 15, nu-mi dau seama câţi vor fi. Deci nu este foarte complicat. În plus, am mărit de la 21.00 la 22.00, timpul normal în care se votează. Şi am dat posibilitatea, tocmai pentru ca unele secţii, unde va fi o aglomeraţie mai consistentă, să poată să prelungească votarea cu încă două ore, 22.00 până la 24.00", a explicat preşedintele AEP.