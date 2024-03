Senioarele Căminului pentru Persoane Vârstnice din Constanța, vizitate de femeile social-democrate

Doamnele de la Centrul pentru Persoane Vârstnice din Constanța au primit, în ajun de 8 martie, vizita Organizației Județene a Femeilor Social – Democrate, pentru a le oferi acestora o bucurie. Fiecare dintre doamne, atât beneficiare, cât și cele care fac parte din personal, au primit câte o floare și o eșarfă, ca simbol al primăverii.







Președintele Organizației Județene de Femei a PSD Constanța, Mariana Gâju, a oferit cadouri doamnelor și a interacționat cu acestea pe parcursul evenimentului. Aceasta le-a făcut urări beneficiarelor din centru și a punctat, de asemenea, importanța personalului, care are grijă de fiecare în parte, zilnic.



„Ne adresăm vouă, dumneavoastră, noi, reprezentantele Organizației Femeilor Social – Democrate Constanța la început de primăvară, când timpul parcă stă în loc. De ce? Să vă aducă dumneavoastră un omagiu, bunicilor, mamelor, dar de ce nu, și surorilor noastre. La mulți ani, distinse doamne! Să fiți sănătoase, să vă bucurați de dragostea celor de acasă, de dragostea și prietenia celor de aici, care vă îngrijesc și care tot timpul vă sunt alături! Colegele mele din partea Organizației Județene a Partidului Social – Democrat, femei social – democrate, an de an, nu uită ca primul popas să-l facă la căminele pentru persoanele respectabile, nu vârstnice! Persoane înțelepte!”, le-a transmis Mariana Gâju.



Directorul Casei de Pensii Constanța, Cristina Samoilă, a transmis, de asemenea câteva cuvinte frumoase doamnelor din cadrul centrului.



„Bună ziua, dragi doamne! Venim cu mult drag la dumneavoastră, de câte ori avem ocazia și vă urez o primăvară frumoasă, multă, multă sănătate, tot binele din lume, atât dumneavoastră, cât și echipei dumneavoastră, care vă poartă grija! La mulți ani, o primăvară frumoasă și tot binele din lume!”, a exclamat Cristina Samoilă.



Vizita femeilor social – democrate la Căminul pentru Persoane Vârstnice este o tradiție, de 8 martie. Reprezentantele organizației ajung, mereu, la beneficiarele centrului pentru a le arăta respectul pe care îl merită.



„Niciodată n-o să uităm să venim să vă spunem: Sărut-mâna! Vă mulțumim pentru că ne-ați educat, ne-ați ajutat să pășim în viață. Am venit înainte cu o zi pentru că m-au inspirat copiii comunei Cumpăna, care m-au invitat astăzi de dimineață la a planta copaci. Pădurea copiilor pe mine m-a inspirat și mi-au spus așa: nu facem altceva decât să demonstrăm că iubim natura și viața! Împreună cu colegele mele, am ales să venim să aducem o floare și o eșarfă, simbol al primăverii în egală măsură pentru doamnele care sunt aici de 20 de ani! Așteaptă de la noi un semn de respect, nimic altceva. Să intrăm să spunem «Bună ziua, să fiți sănătoase!». Nimic altceva”, a încheiat Mariana Gâju.