Alertă în România! Dar autoritățile constănțene sunt liniștite. "Nu cred că putem păți ce s-a întâmplat la Galați"

Prefectul judeţului Constanţa, Silviu Coşa, spune că situaţia este sub control şi că nu există semnale că în urma unor inundaţii Dunărea ar putea provoca pagube. Cel mai probabil își bazează afirmațiile pe informațiile transmise de hidrologi, care estimează acum un debit la intrare în țară de 9.000 mc/s, comparativ cu 2006, când Dunărea a avut un debit la intrarea în țară de 15.600 mc/s. Reamintim că, în urmă cu 18 ani, numeroase localități dobrogene de pe cursul Dunării au fost afectate de inundații.





„Creșterea debitului Dunării în țările vecine a determinat convocarea grupului de suport tehnic pentru inundații, din cadrul CJSU. S-a analizat situația existentă, în ceea ce privește prognoza debitului în perioada următoare, inclusiv al afluenților interni, comparativ cu starea amenajărilor hidrotehnice, disponibilitatea mijloacelor și forțelor ce pot fi mobilizate, menținerea ordinii publice și a unui trafic rutier funcțional.





În momentul de față, nu există semnale că Dunărea, pe teritoriul județului Constanța, ar putea depăși cotele de apărare. Instituțiile, însă, vor rămâne în alertă, până la depășirea situației”, a transmis Silviu Coşa.





Primarii din localităţile care se află pe malul Dunării în judeţul Constanţa şi-au luat toate măsurile de precauţie în cazul în care vor exista inundaţii şi furtuni.





Edilul din comuna Lipniţa, Florin Nicolae Dinu, a declarat pentru Cuget Liber că toţi locuitorii din cele şapte sate ale comunei sunt pregătiţi în cazul în care viitura va veni peste ei.





„Noi am mai avut o inundaţie aşa mai mare prin 2005. S-a rupt un dig la Oltina şi a venit apa până aproape de Lipniţa, dar nu a afectat satul. Noi avem chiar pe malul Dunării satul Izvoarele, iar acolo s-ar putea inunda o staţie de semaforizare. Dar şi aceasta este puţin ridicată, are o fundaţie foarte bună. Avem pregătiţi saci, nisip şi dacă este să se întâmple ceva acţionăm imediat. Avem serviciul gospodăresc cu care întotdeauna am acţiionat fără nicio problemă. Ne pregătim la fel ca toate comunele care sunt pe malul Dunării. Nu cred că putem păţi ce s-a întâmplat la Galaţi. Avem rigolele curăţate, le-am mai adâncit, deci am rezolvat. Probabil că Dunărea se va umfla, dar în momentul de faţă este extrem de scăzută. Oamenii din comuna noastră, care au animale, sunt mai informaţi decât noi. Noi îi sprijinim. Trebuie să curăţăm locul şi să le fim aproape cu tot spijinul”, a declarat Florin Nicolae Dinu.





În satul Gârliciu au fost de-a lungul timpului inundaţii mari, însă administraţia locală a gestionat întotdeauna foarte bine situaţia. Anica Tufă, primarul din Gârliciu, a explicat că dacă totil merge conform planului, nu vor exista tragedii.





„La noi satul se inundă întotdeauna când plouă. Satul este cumva într-o pantă şi cel puţin o porţiune din el se inundă şi sunt probleme. Dar chiar şi în aceste condiţii ne mobilizăm şi rezolvăm tot ce este de rezolvat. Dunărea este scăzută în momentul de faţă pentru că aţi văzut şi dumneavoastră ce secetă şi ce temperaturi ridicate au fost în vara aceasta. Din punctul acesta de vedere nu văd care ar fi pericolul. Vom vedea ce va fi. Noi suntem pregătiţi”, a declarat Anica Tufă.





Rămâne de văzut dacă ploile care vor veni peste judeţul Constanţa vor afecta la cote maxime satele şi comunele aflate pe malul Dunării. Până una, alta, se pare că toată lumea este pregătită.





Hidrologii de la cele șapte Administrații Bazinale de Apă, inclusiv Apele Române Dobrogea-Litoral transmit permanent informațiile despre nivelurile Dunării în vederea elaborării și reactualizării prognozelor. „Se estimează că viitura de pe Dunăre va intra în România în jurul datelor de 28-29 septembrie. Formaţiile noastre de intervenţie au umplut deja mii de saci de nisip, o parte dintre aceştia fiind deja aduşi aproape de sectorul românesc al Dunării, precum şi alte utilaje de intervenţie”, au transmis reprezentanţii Administraţiei Naţionale a Apelor Române pe o pagina de socializare.