Case eficiente energetic și soluții de finanțare. Caravana ROENEF, un demers dedicat viitorului sustenabil

„Caravana ROENEF”, un proiect dedicat promovării eficienței energetice în clădiri, organizat de ROENEF și ING Bank România, a ajuns și la Constanța. Evenimentul s-a desfășurat pe parcursul a două zile, în VIVO! Constanța, pe 19 și 20 septembrie.







Punctul principal de atracție al evenimentului a fost casa demonstrativă nZEB, unde vizitatorii au avut șansa de a explora cele mai noi soluții de eficiență energetică, toate respectând standardele nZEB. Publicul a putut participa la prezentări interactive și seminare, care au pus în lumină cele mai avansate tehnologii și exemple de bune practici în optimizarea consumului energetic. Acest eveniment a reunit o serie de experți în domeniu. De asemenea, a fost prezent și prefectul Constanței, Silviu Coșa, care a fost foarte impresionat de această inițiativă.







Mihai Moia, directorul executiv al ROENEF, a deschis evenimentul printr-o discuție legată de importanța colaborării cu autoritățile locale, dar și cu partenerii aceste inițiative.







„Venim cu un suflu proaspăt”







„Caravana ROENEF a ajuns și la Constanța! Ne face o deosebită plăcere să fim alături de prefectul Silviu Coșa. Iată că autoritățile locale din Constanța au răspuns pozitiv demersului nostru și sunt alături de noi. Îi mulțumesc și domnului Mircea Radu, Office Manager la ING Bank România, pentru că nu putem să implementăm aceste lucruri fără finanțare. Este foarte important de menționat că noi ca asociație, reprezentând industria, avem ca membri cei mai mari producători și provideri de soluții de eficientizare energetică a clădirilor și, încă din 2019, noi am fost foarte activi. Am reprezentat, practic, industria în relația cu Guvernul României, încercând să ajutăm la transpunerea directivelor UE, să îmbunătățim legislația. Am încercat să promovăm cele mai moderne tehnologii astfel încât să creștem gradul de cunoștințe, inclusiv tehnice, la nivelul populației, specialiștilor, autorităților locale și centrale și am elaborat ghidul privind cele mai moderne tehnologii pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor. Apoi, ne-am dat seama că trebuie să facem ceva mai mult, pentru că țintele devin din ce în ce mai ambițioase. Venim cu un suflu proaspăt și arătăm că putem implementa acest sistem de tip nZEB. Avem aici o casă nZEB, replică perfectă a unei case, dar de dimensiune mai mică. Aceasta funcționează și demonstrează eficiența energetică. Cel mai important aspect este parteneriatul cu ING Bank România. Oamenii spun «Este frumoasă casa, dar cât costă?». De aceea, vom prezenta soluțiile financiare oferite de ING Bank România”, a declarat Mihai Moia, director executiv ROENEF.







„Oferim consultanță gratuită”







Mircea Radu, reprezentantul ING Bank a discutat despre alăturarea la acest proiect, dar și despre modalitățile prin care banca se poate implica în susținerea energiei verzi.







„Este un drum început de mai bine de un deceniu. În ultima perioadă, a avut o accelerare foarte mare. Ca bancă, cel mai puternic impact îl avem prin prisma finanțărilor. Oferim soluții adaptate pentru toate liniile de business și sprijin pentru cei care vor să aibă un impact social pozitiv. Am înglobat sustenabilitatea în toate activitățile noastre zilnice și în toate segmentele de clienți. Am mobilizat peste 1,7 miliare de euro în tranzacții verzi. Pentru achiziția de case sau locuințe eficiente energetic, pentru persoane fizice, am introdus reduceri de dobândă eco. De altfel, în această direcție am mai făcut niște demersuri chiar și pentru lansarea unor carduri virtuale pentru a reduce utilizarea cardului fizic, iar pentru cei care preferă cardurile fizice, venim cu soluții din plastic reciclabil. Oferim consultanță gratuită persoanelor fizice care au trecut prin renovări pentru a optimiza consumul energetic. Suntem aici pentru a sprijini persoanele fizice, și nu numai, atunci când fac aceste investiții în direcția de a reduce impactul lor asupra mediului”, a declarat Mircea Radu, Office Manager la ING Bank România.







Prefectul Silviu Coșa a subliniat importanța acestui concept.

„PNRR-ul ne-a oferit posibilitatea de a avea o viziune sustenabilă și verde. Începând cu anii 1990 până în prezent, românii au rămas la conceptul de polistiren și geamuri termopan. Românul iubește eficiența energetică. Este cazul să facem următorul pas. Faptul că prezentați și soluții de finanțare este un pas înainte și vă felicit că faceți începutul. Conceptul va evolua”, a declarat Silviu Coșa în cadrul evenimentului.







Caravana ROENEF este un proiect dedicat tuturor celor implicați sau interesați de eficiența energetică în clădiri, de la proiectanți și auditori energetici, până la reprezentanți ai autorităților locale, dezvoltatori imobiliari, constructori sau utilizatori finali. Este un proiect susținut de parteneri importanți, precum ING Bank România – sponsorul principal, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul aparatului de lucru al Guvernului României şi companiile: Alukonigstahl, Aluprof România, Daikin, Danfoss, Knauf Insulation, Peri România, Rockwool, Saint-Gobain, Schneider Electric, Signify, Somfy, Ursa România, Velux și Fibran - care au pus la dispoziție soluțiile și echipamentele de înaltă eficiență energetică implementate în casa demonstrativă nZEB.







Totodată, Caravana a beneficiat și de sprijinul altor parteneri instituționali precum: Glulam, Equitone, Energypro Dezvoltare, Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Vată Minerală din România și Asociația Municipiilor din România.