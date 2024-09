"Este jale!". Zeci de familii din Amzacea, obligate să o ia de la zero

„În momentul de față cea mai grav afectată localitate este Amzacea. Acolo, până în prezent, s-au raportat undeva la 60 de locuințe care ar fi fost afectate. La solicitarea primarului, sâmbătă am trimis un număr de 30 de paturi pentru locuitorii care nu au vrut să fie relocați sau nu aveau unde să fie relocați și au preferat să rămână în locuințele lor. De asemenea, printr-o altă hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, am solicitat rezervelor naționale un număr de șapte containere, șase pentru locuit și unul ca grup social. Cu paturile aferente, cu tot ce este nevoie pentru aceia care nu își mai pot utiliza locuințele. O problemă deosebită a fost încă din noaptea de vineri spre sâmbătă, acolo a fost oprită alimentarea cu energie electrică. Sunt undeva la 260 de locuințe afectate în întreg județul, vorbim de 16 localități. Tot cam atâtea gospodării și anexe. O bună parte din aceste localități au pierdut și tot ceea ce aveau înăuntru ca mobilier, electrocasnice. Orice persoană juridică sau fizică ce își dorește să vină să îi ajute este binevenită, se poate deplasa, poate lua legătura cu primăria și fără probleme poate acorda ajutor. Am mobilizat câțiva colegi din cadrul Instituției Prefectului încă de sâmbătă, duminică, luni și marți, care au ținut legătura în permanență cu primăriile pentru a-i întreba de ce anume au nevoie”, a declarat Silviu Coșa, prefectul județului Constanța, pentru postul de televiziune Antena 3 Constanța, parte a trustului de presă Cuget Liber.



„Luăm 15-18 copii și mergem să-i îmbrăcăm și să-i încălțăm pentru școală”





Localnicii au nevoie urgentă de ajutor, inclusiv alimente, apă, haine și materiale de construcții. Aceștia își doresc să înceapă reparațiile caselor, cât încă vremea le permite. În sprijinul lor, autoritățile locale și comunitatea au început să ofere asistență, însă este nevoie de implicarea tuturor pentru a ajuta victimele să-și refacă viețile.











„Am scos parchetul. Patul nu mai este bun, multe dulapuri s-au dus. Ce pot să zic? Am dormit în casă, pe ce am putut, unde am putut. Domnul primar a venit și ne-a dat paturi, ne-a adus cisterne de apă. Nu avem bani să ne cumpărăm apă, s-au dus și ei, și alimente, și tot”, a declarat o femeie din Amzacea.





„Doar ce am terminat de renovat. Toate erau noi, este jale”, a declarat un alt locuitor din Amzacea. „Am rămas fără animale. Aveam vreo 50 de rațe mari. Nu a mai rămas nimic”, a spus o altă femeie. „O luăm de la zero cu toate casele, cu mobilă, cu tot. Dar cu ce bani să o luăm? Nu am dormit. N-am închis un ochi”. Acestea sunt doar câteva din declarațiile dureroase făcute de locuitori.





Primarul comunei Amzacea a fost și este în continuare alături de oameni cu toate cele necesare.





„Sunt cam 60 de locuințe afectate. Sunt multe care au căzut, iar din acestea cred că mai mult de jumătate nu mai pot fi locuite. Sunt case vechi, din chirpici, mulți sunt pensionari, nu își mai pot reface casa sub nicio formă. S-ar putea să mai suplimentăm numărul de containere pentru a putea să-i ajutăm. În cadrul primăriei am o familie cu cinci copii, acum am mai depistat un loc și mai vreau să cazez o familie cu patru copii. Vrem să le asigurăm minimul necesar pentru a începe școala”, a declarat Romică Stan, primarul comunei Amzacea.











În aceste momente, 140 de localnici au nevoie de sprijin. Oamenii cu suflet au început deja să adune ajutoare, iar preotul din comună este în prima linie.





„Oamenii acum în principal au nevoie de alimente. Mai târziu după ce se vor usca pereții, pentru că este foarte multă umezeală în case, vor avea nevoie de tot ce înseamnă utilarea unei case. Mobilă, scaune, paturi, covoare, electrocasnice. Sunt niște familii modeste cele care sunt afectate. Am vorbit cu ele, iar sâmbătă avem un program, luăm 15-18 copii și mergem să-i îmbrăcăm și să-i încălțăm pentru școală”, a declarat pentru redactorii ziarului „Cuget Liber” Viorel Dădârlad, preotul din comuna Amzacea.





Cei interesați pot merge direct în comună, la primărie, pentru a vorbi cu primarul sau chiar preotul comunei. În acest fel, veți fi îndrumați către familiile nevoiașe.





Situația rămâne critică în comuna Amzacea din județul Constanța, unde zeci de familii au rămas fără locuințe. Weekendul trecut, oamenii au asistat neputincioși cum munca lor de-o viață a fost distrusă de o furtună violentă. Deși au încercat să salveze ce mai puteau, multe case au fost atât de grav afectate încât nu mai pot fi locuite. Peste 140 de persoane au acum nevoie urgentă de ajutor. Documente, electrocasnice, paturi, mobilier, haine, toate au fost distruse complet, lăsându-i pe localnici devastați. Oamenii primesc apă potabilă cu cisterna, deoarece apa de la robinet nu este potabilă.