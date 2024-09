Povara bolilor i-a ţintuit la pat. Îngrijirile la domiciliu, soluţia pentru numeroşi constănţeni

De Daniel R., 77 de ani, se ocupă sora lui, care îi poartă de grijă, doar că şi ea are 74 de ani şi îi este din ce în ce mai greu să facă acest lucru. Din păcate, acestea nu sunt singurele cazuri de constănţeni grav bolnavi care fac cu greu faţă bolilor. Unii dintre ei, de când sunt paralizaţi, abia dacă mai pot vorbi, se mişcă puţin sau deloc, motiv pentru care ar avea nevoie de îngrijiri la domiciliu, de o persoană care să îi ajute în administrarea medicamentelor, monitorizarea parametrilor fiziologici, îngrijirea plăgilor simple și suprainfectate, îngrijirea escarelor etc.





În toată această mare de nefericire, avem o veste bună pentru ei. Începând de luna trecută, a intrat în relație contractuală cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) un furnizor de îngrijiri medicale la domiciliu, care oferă o gamă variată de servicii medicale, atât în regim gratuit, cât și contra cost, la domiciliul asiguratului/pacientului. De aceste servicii pot beneficia toate persoanele care au recomandare de îngrijiri medicale la domiciliu.











Potrivit purtătorului de cuvânt al CJAS, Aura Drăgoi, de aceste servicii pot beneficia bolnavii care sunt imobilizaţi în fotoliu sau pat peste 50% din timpul zilei şi care necesită sprijin pentru îngrijirea de bază (igienă şi/sau alimentaţie şi/sau mobilizare), dar mai ales cei care sunt complet imobilizaţi la pat, dependenţi total de altă persoană.





„Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se face de către medicii de specialitate din ambulatoriu, inclusiv medicii de familie şi de către medicii de specialitate din spitale la externarea asiguraţilor, medici aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate. Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu se stabileşte de medicul care a făcut recomandarea, dar nu mai mult de 90 zile de îngrijiri în ultimele 11 luni (în mai multe etape episoade de îngrijire), respectiv 180 zile de îngrijiri în ultimele 11 luni pentru pacienţii cu vârsta sub 18 ani şi pentru pacienţii cu afecţiune oncologică. Un episod de îngrijire este de maximum 15 zile, respectiv maximum 30 de zile pentru situaţiile justificate medical de către medicul care face recomandarea. Fiecare episod de îngrijire se recomandă utilizând un nou formular de recomandare. În situaţia în care, conform recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijirile nu sunt acordate în zile consecutive, la calcularea celor 90 de zile în ultimele 11 luni se iau în calcul numai zilele în care s-au acordat îngrijirile”, a precizat reprezentantul CJAS.













Pe Adriana G., în vârstă de 81 de ani, am cunoscut-o de curând. Femeia, care de aproximativ doi ani şi jumătate nu s-a mai putut mişca din pat, are răni pe spate şi a slăbit foarte mult, rămânând doar piele şi os. La momentul actual, este îngrijită de fiica ei, Sofia, dar care o ajută când poate, întrucât are un program încărcat la serviciu şi nu poate ajunge la ea decât seara târziu.