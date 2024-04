Zeci de mii de constănţeni vaccinaţi antigripal. Interes scăzut pentru Covid

Potrivit purtătorului de cuvânt al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate, Aura Drăgoi, până la acest moment, s-au imunizat 76.000 de persoane. Pe de altă parte, a precizat preşedintele Colegiului Medicilor de Familie „Tomis”, dr. Zitta Popa, vaccinul antigripal poate fi prescris în continuare, dacă este nevoie. „Nu vorbim încă de încheierea campaniei de imunizare. De exemplu, dacă am cazuri în acest moment, de gripă, în comunitate şi se dovedeşte că virusul este încă activ, vaccinarea poate fi efectuată. Eu, personal, luna trecută am mai avut solicitări, dar în aprilie nu am mai imunizat antigripal. Am avut, în schimb, cereri pentru alte tipuri de vaccinuri”, a declarat medicul, pentru „Cuget Liber”.





Deci, dacă pentru gripă avem 76.000 de persoane vaccinate, nu se poate spune că există acelaşi interes şi pentru vaccinul împotriva Covid. Potrivit reprezentanţilor Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa, în primul trimestru din 2024, s-au înregistrat, în ianuarie, 26 persoane vaccinate cu Omicron, în februarie, 11, tot cu Omicron. În martie, s-au imunizat contra Sars-Cov-2 alţi 15 constănţeni, cu Omicron, şi 27 cu Moderna spikevax.





Se ştie că vaccinul antigripal reprezintă una din cele mai eficiente metode de prevenire a gripei, o infecţie respiratorie extrem de contagioasă, specifică sezonului rece. Deşi este considerată de mulţi o afecţiune banală, gripa poate da naştere mai multor complicaţii severe, în cazul persoanelor cu sistemul imunitar slăbit sau care suferă deja de alte boli cronice. Din acest motiv, se recomandă vaccinarea, astfel încât populaţia să nu fie expusă unor riscuri suplimentare în perioada sezonului rece. Ce i-a deranjat cel mai tare pe constănţeni în iarna care s-a încheiat de curând a fost că toţi asiguraţii au fost nevoiţi ca pe baza unei reţete compensate să se deplaseze la orice farmacie în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru procurarea vaccinului antigripal. „Eu mi-am făcut vaccinul la sfârşitul lunii decembrie şi nu mi-a convenit deloc să fiu pusă pe drumuri. Mai întâi, am fost la medic, apoi în farmacie, iarăşi la doctor, toate acestea în condiţiile în care abia merg, din cauza problemelor de sănătate pe care le am”, ne-a declarat Florina N. Partea bună este că prescripția medicală electronică pentru vaccinurile antigripale are o valabilitate de maximum 30 de zile de la data emiterii, iar administrarea vaccinului poate fi făcută nu doar de medici de familie, epidemiologi, ci şi de medici infecționişti, pediatri, sau medici din orice altă specialitate care au atestat de vaccinologie.