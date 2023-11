Situaţie explozivă pentru sănătatea românilor. S-a decis sistarea plăţilor către spitale

Referitor la acest lucru, liderul de sindicat din cadrul CJAS Constanţa Leonard Drăghici a precizat că sistarea plăţilor către spitale şi furnizorii de servicii va duce, în primul rând, la neplata salariilor către angajaţi. „Vor exista întârzieri mari cu plăţile şi, chiar dacă se întârzie şi cu o săptămână, va fi o problemă. Noi nu vrem să se întâmple aşa ceva, vrem doar să stăm la masa dialogului şi să ne rezolvăm problemele. Protestul nostru este anunţat către organismele judeţene (Prefectură, Primărie, Jandarmerie) de pe data de 2 noiembrie până pe 30 noiembrie, inclusiv, dar poate fi transformat în grevă generală în orice moment. La acest moment, şapte ore pe zi sunt destinate protestului şi doar o oră este destinată relaţiei cu publicul. Constănțenii au înţeles să nu mai vină, comparativ cu ceea ce se întâmplă, la acest moment, în alte judeţe ale ţării”, a declarat acesta, pentru „Cuget Liber”.





Menţionăm că, în acest moment, la CJAS Constanţa îşi desfăşoară activitatea 67 de angajați, iar ca volum de activitate au în grijă aproximativ 1.100 de furnizori, care acordă aproximativ opt milioane de servicii medicale/an, decontate pentru toate tipurile de servicii medicale. Tot în grija Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate se află 580.000 de asigurați și circa 27.000 de angajatori care depun anual în jur de 20.000 de cereri pentru restituirea contravalorii concediilor medicale.







Protestatarii sunt susţinuţi de Sindicatul „Sanitas” şi medicii de familie





Pe scurt, asta înseamnă peste 150.000 de certificate de concedii medicale avizate de CJAS, peste 8.000 de carduri europene emise/an, 3.500 de formulare europene emise și primite/ an, 5.000 de dosare de dispozitive medicale aprobate/an, derularea a zece programe naționale de sănătate, de care beneficiază aproximativ 41.000 de pacienți. În plus, CJAS Constanţa gestionează un buget de peste un miliard de lei/ an, după cum reiese din raportul de activitate al instituţiei.





La câteva zile de la declanşarea acţiunilor de protest, Federația „Sanitas” a anunţat că se solidarizează cu lucrătorii din casele de asigurări de sănătate aflați în grevă pe perioadă nedeterminată. „Susținem solicitarea acestora către Guvernul României, pentru identificarea de urgență a soluțiilor care să deblocheze actualul conflict și restabilirea păcii sociale pentru liniștea și bunăstarea pacienților noștri. Federația noastră a susținut proiectul de lege pentru modificarea salarizării personalului din casele de asigurări de sănătate, precum și a angajaților din cadrul Ministerului Sănătății și al DSP-urilor, care a fost blocat la Parlament și dăm asigurări că vom susține orice alt demers legislativ care să aducă satisfacția angajaților din sistem”, au precizat reprezentanţii „Sanitas”.





Problemele angajaţilor CJAS au avut ecou şi la Patronatul Medicilor de Familie Constanţa, care este acum alături de protestatari. „Medicii de familie din judeţul Constanţa, afiliaţi patronatului, vă asigură de sprijinul lor, înţelegând pe deplin problemele cu care vă confruntaţi în activitatea de zi cu zi. Complexitatea, specificitatea şi diversitatea aspectelor legate de munca în cadrul unei case judeţene de sănătate trebuie considerate de maximă importanţă, iar doleanţele personalului trebuie ascultate şi rezolvate de către decidenţi. Sperăm într-o rezolvare cât mai rapidă a conflictului de muncă, astfel încât activităţile administrative, medicale, dar şi cele legate de pacient să fie reluate cât mai curând”, a precizat preşedintele PMFC, dr. Sorin Bădoiu.





A trecut deja o săptămână de când angajaţii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa au început protestele şi nu sunt încă semne că le vor înceta prea curând, din moment ce problemele nu le-au fost rezolvate. Ca urmare, acţiunile de protest vor continua, iar activitatea de relații cu publicul rămâne restrânsă la aproximativ o oră pe zi. Din păcate, în prezent, este afectată procesarea tuturor documentelor venite de la furnizorii de servicii, de la companii (concedii medicale), desfășurarea programelor naționale de sănătate etc. Iar dacă din acest weekend vor fi oprite şi plăţile către spitale şi furnizori, iar personalul nu îşi va mai primi salariile, este posibil ca acest conflict să ia o cu totul altă amploare. Rămâne de văzut, însă, ce se va întâmpla în zilele următoare.