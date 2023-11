Peste 8.000 de pacienți au beneficiat de serviciile caravanei medicale AUR

„Patrioți în Europa este o caravană AUR ce se desfășoară în cursul lunii noiembrie. Împreună cu mai mulți colegi candidați la europarlamentare, am participat, cu susținerea membrilor filialei Constanța, la evenimente la Medgidia și la Constanța. Trebuie să înțeleagă fiecare român că este important votul său și pe cine deleagă într-o instituție superioară pentru a lua decizii în numele și-n interesul său”, a precizat Nicolae Vlahu.





Caravana medicală AUR a fost adusă în discuție de către senatorul Evdochia Aelenei, care a precizat că, în acest moment, spitalul mobil se află în județul Olt. Peste 8.000 de pacienți au primit servicii medicale în cadrul caravanei timp de patru luni. Până la sfârșitul anului, spitalul mobil va ajunge în județele Caraș-Severin, Timiș și Arad.





„Caravana a străbătut, în cele patru luni, 17 județe, iar prin cabinetele medicale ale spitalului mobil au trecut 8.588 de pacienți. Pentru aceștia, s-au oferit 25.000 de consultații. Au fost 7.300 de seturi de analize medicale, 6.312 consultații cardiologice, 6.548 de consultații oftalmologice, 4.800 de ecografii și 713 consultații stomatologice. Au fost alături de noi 189 de medici, 270 de asistenți medicali, 39 de specialiști în optometrie, 27 de studenți la medicină sau cursanți la școlile de asistenți medicali. În 2020, noi am promis un spital care se va construi din fondurile date de către Guvern partidelor politice. Am făcut în sensul acesta o lege. Legea a fost respinsă, deci nu s-a putut face spital din zid. Acum, urmează județul Mehedinți. Vine o mică pauză de iarnă și începem iarăși în 8 ianuarie 2024 cu județul Hunedoara. Acest spital AUR are toate avizele, funcționează legal și am început în forță cu medici, asistenți. Aparatura pe care o are acest spital eu nu am văzut-o în multe unități medicale din țară. Noi nu ne ducem cu caravana în orașele mari, ci la oamenii amărâți. Am făcut săli de așteptare în aer liber, cu bănci. Vine iarna, va și mai greu, dar lumea vine în disperare de cauză.





Acum, marți, a venit domnul ministru Rafila și a bâlbâit pur și simplu în legătură cu planul pentru combaterea cancerului. Noi nu știm când se vor implementa măsurile pentru combaterea cancerului. Domnul profesor Rafila nu s-a exprimat în niciun fel. Am pus întrebări, de asemenea, nu am primit răspunsuri concrete. Planul este bun, dar încă nu știm exact când se va implementa. Am cerut măcar să avem un culoar. În momentul în care ești diagnosticat, numai când există o suspiciune ar trebui să ai la dispoziție un culoar special. Să nu mai aștepte programarea câteva luni până la imagistică. Noi avem specialiști și în țară, și în Constanța, avem aparatură. Nu ne mai putem plânge”, a mai declarat Evdochia Aelenei, senatorul AUR Constanța.





Principalele subiecte care au făcut obiectul conferinței de presă au fost caravana politică de informare Patrioți în Europa și sănătatea. Caravana medicală AUR Constanța va continua și anul următor și constituie proiectul partidului implementat din bani de la Guvern, care a fost anunțat din perioada alegerilor din 2020.