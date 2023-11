AUR Constanţa, despre problemele românilor. „PNL şi PSD se tem de cei din diaspora”

Alianţa Pentru Unirea Românilor, filiala Constanţa, a organizat vineri o conferinţă de presă în cadrul căreia au fost abordate mai multe teme de interes pe plan naţional şi local. La eveniment au participat purtătorul de cuvânt AUR Constanţa, Dumitru Bădrăgan, avocatul Nicolae Vlahu, preşedintele AUR Constanţa, senatorul Sorin Mateescu şi şeful filialei AUR Medgidia, Alin Mihai.„Prima temă o voi dezbate eu. Avem o propunere în ceea ce priveste o administrație locală mai suplă. De aproape 34 de ani în continuare există o lipsă de asumare a obiectivelor de ţară. La acest moment se propune o dezbatere publică cu privire la reorganizarea administrației publice. Vorbim în primul rând de o reducere de UAT-uri. Trebuie să avem un primar într-o localitate care să aibă minim 5000 de locuitori. La nivelul judeţului Constanţa sunt 59 de comune. Avem nevoie de o modificare a hotarele județelor. Ne interesează o reorganizare care să vizeze eficientizarea localităților. Trebuie să evităm ca unele primării să intre în insolvenţă și să dea faliment”, a declarat Dumitru Bădrăgan.La rândul lui, senatorul Sorin Mateescu a vorbit despre dreptul românilor din diaspora de a vota la alegeri şi speră ca această problemă să se poată rezolva cât mai repede prin introducerea votului online, sau prin corespondenţă.„Dacă Polonia a reușit să facă această reformă administrativă, și noi putem să o facem. Săptămâna aceasta în Parlament a fost respins votul prin corespondenţă a românilor din diaspora. PNL și PSD se tem de românii din afara granițelor. Se demonstrează că românii din afara granițelor nu au susținerea Guvernului României. Au fost cozi, busculade la consulate. În loc să le dăm și lor importanţă, pentru că au plecat de aici din motive de sărăcie, noi facem altceva. Cei care guvernează România nu au niciun interes ca acești români să fie băgați în seamă. Un român din diaspora ar trebui să voteze prin corespondenţă. Acest proiect de lege era necesar pentru că avem 6 milioane de români în afara granițelor”, a spus Sorin Mateescu.Toți care lucrează în IT vor avea de suferitNicolae Vlahu a abordat o temă care a mai fost dezbătută de către cei de la AUR din Constanţa şi anume plata cu cardul bancar şi cea cu numerar.„Eu voi vorbi despre măsurile fiscale ale guvernului PSD-PNL. De la 1 noiembrie au intrat în vigoare măsurile bugetarilor ale guvernului Ciolacu iar antreprenorii simt asta. În realitate statul nu a făcut vreo reducere de cheltuieli. Putem observa că toți care lucrează în IT vor avea de suferit pentru că atunci când ai un salariu mai mare de 10.000 de lei trebuie să plătești un impozit foarte mare. S-a limitat plafonul la plățile în numerar ceea ce afectează 3 drepturi fundamentale ale omului. Libertatea individuală, libertatea la economie și libertatea la proprietatea privată. Vorbim despre un bun de care eu trebuie să mă folosesc. Este dreptul meu. S-au limitat drastic plafoanele iar din 2024 se vor reduce la 2500 de lei plățile între persoanele fizice și juridice. Banca percepe un comision de la comerciant pe fiecare tranzacție. Acel comerciant ca să aibă un POS plătește. Se urmărește un control politic asupra vieții noastre. Nu mai este mult până când statul ne va spune ce putem cumpăra și ce nu putem cumpăra. 24 la sută dintre beneficiarii de salariu din România primesc banii în numerar. Aceste măsuri fiscale au rolul de a masca o incompetenţă. Vorbim și despre libertatea de exprimare în online. În România va intra în vigoare o lege privind serviciile digitale. Se urmărește o cenzură a mesajelor ilegale sub pretextul dezinformării. Această măsură ar putea avea un impact negativ pentru că aici mă refer la libertatea de exprimare. Mai vorbesc şi despre campania noastră Patrioţii AUR. Vom merge duminică în Medgidia și în Constanţa. Oamenii trebuie să cunoască acești candidaţi”, a spus Nicolae Vlahu.Nu în ultimul rând, Alin Mihai a expus un proiect pe care îl are în plan pentru oraşul Medgidia.„Sunt coordonatorul filialei Medgidia. Am format o echipă unită acolo, iar în momentul de faţă avem câteva sute de membri aderenți. Lucrăm la câteva proiecte pentru oraș și am identificat câteva probleme. Vrem să facem un adăpost pentru animalele fără stăpân. Aceasta este o campanie constructivă și sănătoasă asupra oraşului”, a transmis şi Alin Mihai.