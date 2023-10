Filiala partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) Constanța organizează, în acest moment, o conferință de presă săptămânală în cadrul căreia se discută probleme de interes local și național.







La eveniment participă senatorul AUR Constanța Evdochia Aelenei, Prințul Șerban Dimitrie Sturdza, candidat din partea AUR Constanța la alegerile europarlamentare, avocat Nicolae Vlahu, candidat din partea AUR Constanța la alegerile europarlamentare și avocat Dumitru Bădrăgan, purtător de cuvânt AUR Constanța.







Dumitru Bădrăgan: Prioritar dorim să arătăm că în urmă cu câteva zile a avut loc un eveniment nedorit. Am arătat că atunci când este vorba despre membrii noștri asupra cărora s-a încălcat legea am fost alături de ei.







Nicolae Vlahu: Am propus păstrarea actualelor sedii de primării pentru ca cetățenii să aibă mai ușor acces la ele. România se află într-o criză cronică. Noi am venit cu o formă de organizare administrativ-teritorială care respinge regionalizarea. Propunem reducerea numărului de unități administrativ-teritoriale de la 3300 la 1300. Partidul AUR își asumă această masură de reorganizare.







Evdochia Aelenei: Eu am să vă vorbesc despre sănătate și bani. În pandemie au fost cheltuite 1,25 de miliarde de lei pentru medicamente. Oamenii au murit de Covid din cauza faptului că nu au avut medicamentele adecvate. Domnul Arafat își asumă morții de Covid? Își dă seama ce a înfăptuit? Guvernul de la acea vreme conștientizează, își asumă? Eu cred că nu. Sunt atâția ani de la Revoluție și noi nu avem niciun răspuns. A venit și acest Covid, eu am fost în mijlocul bolnavilor, că lucram în spital, iar in Parlament am văzut clar care au fost problemele. S-au cumpărat cate nouă doze de vaccin pentru fiecare cetățean care trebuia să fie vaccinat. Apoi s-au cheltuit bani pentru a distruge aceste vaccinuri. Când a venit pandemia, abia atunci eu și sotul meu ne-am dat seama că eu am avut Covid, dar am avut anticorpi. Eu nu cred că Arafat nu știa de această boală. Nu trebuie să vină o boală ca noi să avem indestulare cu tot ce avem nevoie. Medicii nu puneau mâna pe pacient până nu ajungea testul covid!







Șerban Dimitrie Sturdza: Un elev cu media de 1,97 primește bursă de merit. România Educată girată de președinte și înfăptuită de PSD-PNL. Acum se acordă burse paușal, ci nu pe merit. Totodată, doresc să vă amintesc că din nefericire România este țara din UE cu cel mai mare număr de copii aflați în risc de sărăcie. În 2022, aproape un copil român din doi se afla în stare critică, de foame. Copiii săraci ai României nu sunt niciodată prioritari pentru politicieni. Pe lângă caravana medicală AUR, partidul a oferit în septembrie și 20.000 de ghiozdane echipate complet copiilor din toată țara.