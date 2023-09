Galerie FOTO/VIDEO. AUR și-a lansat candidații pentru europarlamentare, la Constanța / LIVE TEXT

UPDATE. În cateva momente începe evenimentul de lansare a candidaților AUR pentru Parlamentul European, Regionala Constanța. Sunt așteptați 1200 de participanți, simpatizanți și membri AUR. Ramona Bruynseels prezintă evenimentul special, care a început cu intonarea imnului național.

Reamintim că Alianța pentru Unirea Românilor își prezintă sâmbătă, 16 septembrie a.c., candidații pentru alegerile europarlamentare, în cadrul primului eveniment regional organizat la Centrul Expozițional Constanța, începând cu ora 18.00.



Cei 44 de pretendenți la un fotoliu în Parlamentul European vor fi prezenți în fața simpatizanților și membrilor AUR din zona Dobrogea și își vor face cunoscute proiectele cu care își propun să reprezinte România în forul legislativ european. În premieră pentru scena politică din România, AUR a ales să prezinte lista de candidaţi la alegerile pentru Parlamentul European cu un an înainte de momentul scrutinului, în intenţia de a le permite alegătorilor să îi cunoască pe cei care i-ar putea reprezenta la Bruxelles.





UPDATE. Au urcat candidații la europarlamentare.



















Rain Epler: Sunt estonian dar pentru mine România ocupă un loc special în inima mea. Președintele Comisiei Europene a avut un discurs și el ne-a povestit ca trebuie sa reducă corupția. Astăzi vreau să spun tuturor națiunilor că trebuie sa avem lideri europeni tehnocrati"











La eveniment este prezent și președintele partidului AUR, George Simion.

























La același eveniment, este prezent și Mugur Mihăescu, celebrul comediant care a făcut parte din trupa vacanța Mare. El este candidat AUR la alegerile europarlamentare.

























Lista pentru Parlamentul European este deschisă de Cristian Vasile Terheș.













Cristian Vasile Terheș: "Alegerile care vor veni sunt foarte simple. Avem de ales între normalitate și nebunie. Avem de ales între suveranitate și vasalitate. Am asistat în ultimii ani de când UE este condusă de această stalinistă Ursula Von der Leyen care ne încalcă drepturile. Să vii să promovezi politici publice în școli și grădinițe unde copiii să fie învățați că nu sunt băieți sau fete este complet anormal. Drepturile și libertățile fundamentale ni s-au încălcat în timpul pandemiei. Aici pe malul marii oamenii nu s-au putut plimba. UE nu a fost creată pentru a înlocui statele membre ale UE ci ca să vina în ajutorul lor. Asistăm la încălcarea și la sfidarea supremației Constituției. Am fost în foarte mare număr la Tebea în urmă cu o săptămână. Alături de Avram Iancu, Simion Barnutiu spunea la 1848 să ținem cu poporul ca să nu rătăcim. Ei nu țin cu poporul, acționează și împotriva lui. Timpurile puternice nasc timpuri puternice, timpurile slabe nasc lideri slabi și vom fi în aceeași situație de acum. Alternativa suntem noi. Si grupul de spartani pe care îl vedeți aici. Alegerile sunt foarte simple. Libertate sau vasalitate. Tiranie sau democrație!"













Claudiu Tirziu: "Chiar dacă ne vedem deseori, emoția întâlnirii este aceeași. Este întâlnirea între frați. Fraților le șade mai bine doar împreună. 2024 este anul bătăliei decisive pentru normalitate. Este anul bătăliei decisive pentru viitor. Eu am intrat în această luptă pentru copiii mei, pentru viitor. Nu vreau ca ei să fie victime sigure în războaiele altora. Nu vreau ca ei să fie materia de bătaie de joc a unor clase politice indolente. Vreau ca ei să își poată educa propriii copii după valorile și principiile după care îi educ eu. Normalitatea este să fii pro viață, pro familie, pro libertate. Această normalitate este amenințată de o Comisie Europeană masiv ideologizată prin tehnologia neomarxistă. Trebuie sa facem tot posibilul sa ne intoarcem la normalitate. Dumnezeu ne dă această șansă în 2024. Avem această șansă de a schimba lucrurile cu condiția ca toți conservatorii din UE să câștige alegerile. Și odată câștigată vom putea schimba lucrurile în bine. Aceasta este miza. Putem face asta cu ajutorul poporului român"











UPDATE / Monica Iagăr, fosta atletă, campionaă europeană, este și ea pe lista candidaților.































Principele Șerban Dimitrie Sturdza.













Șerban Dimitrie Sturdza: "Dragi constănțeni, dragi dobrogeni, dragi români. Îmi face o deosebită plăcere să fiu aici. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Sunt constănțean prin adopție. În ultimii 20 de ani am petrecut mai mult timp la Constanța decât acasă. Am contribuit la schimbarea înfățișării orașului cât și la modul în care e percepută aceasta. Încă din 2019 sunt alături de domnii George Simion și Claudiu Tirziu și astfel am onoarea de a mă afla printre candidați. În calitate de român conservator doresc să repun toată experiența noastră în slujba țării. Alături de toți conservatorii membrii UE să punem umărul la reformarea Uniunii Europene. Trebuie să reprezentăm România în cel mai demn mod și cu fruntea sus"











Mara Nicolescu, celebra actriță care a jucat în Filantropica este pe lista candidaților.













Avocatul Gheorghe Piperea.













Nicolae Vlahu, avocat din Constanța.













Nicolae Vlahu: "Mă simt onorat să fiu aici. Vă urez bun venit la Constanța. Acesta nu este doar un simplu eveniment ci și un moment de reflecție asupra viitorului națiunii noastre. Sunt mândru că prima lansare regională s-a efectuat astăzi la Constanța. Suntem o poartă de intrare în UE. Constanța reprezintă un atu pentru UE. Noi, România, suntem o poartă importantă între UE și țările din Asia Centrală și Orientul Mijlociu. Dacă am fi primiți în Schengen am deschide un culoar prin care am putea transporta mărfuri în portul Constanța. România merită acest lucru. Vom face tot posibilul ca acest lucru să se și întâmple. Libera circulație în Schengen nu este un cadou făcut României. De 12 ani tot primim promisiuni și pierdem bani. Cu banii respectivi puteam să refacem Portul Constanța. Am fi putut avea investitori. S-ar fi putut crea locuri de muncă. Libertatea de mișcare în spațiul Schengen este un drept al românilor pe care aceștia l-au câștigat pe banii și pe munca lor"



George Simion: "Împreună reprezentăm speranța pentru România de astăzi și de mâine. Sunt bucuros să fiu azi aici și încep să vă spun că nu vreau să fim o altă generație care este înfrântă. Este nevoie să fim învingători. Suntem azi în Dobrogea care este un spațiu al toleranței. Sunt alături unii lângă alții aromâni și greci, evrei și musulmani, lipoveni, tătari, și sunt cu toții fiii fideli ai României pe care o iubim atât de mult. Din punct de vedere al respectului față de minorități România este un exemplu. Grecia își bate joc de comunitatea aromânilor din nordul țării. Este un exemplu. Diversitatea este prost înțeleasă în unele state ale UE, în special din vest. Am fost la școală de tineret și am zis un lucru simplu și banal. Am învățat la biologie ca oamenii sunt fie bărbați, fie femei. Dacă te consideri stâlp, vaca, sala de sport sau ce vrei, înseamnă că ai o problema mintală. Anormalul caută să fie impus ca anormal. Se încearcă învățarea copiilor noștri ca anormalul este normal. Există două sexe. Bărbat și femeie. Aș fi primit amendă sau aș fi fost încătușat în unele state. Se încearcă impunerea acestor aberații culturale în țara noastră. Noi, apărătorii patriei române suntem cei care trebuie să luptăm pentru normalitate, pentru firesc și pentru dreptate. Ați văzut cu toții umilința Schengen. Asta nu este dreptate și nu este normalitate. Cei de la Bruxelles nu pot să pună niște rasiști care aruncă tricolorul românesc la gunoi la în frunte. Poate rezolva Marcel Ciolacu problema Schengen. I-a dat în judecată pe austrieci. Ăia fug speriați de Marcel."



George Simion: "Poate Marcel Ciolacu nu umblă printre românii obișnuiți. Slovacia este normală la cap, Polonia este normală la cap și au interzis importul de cereale din Ucraina. Cinste lor. Slugile noastre de la București au ales să stea în genunchi și să asculte de Bruxelles. Și să execute nepunându-și problema agricultorilor români. Foarte mulți agricultori ne-au zis că dau faliment. Rămân cereale agricole din Ucraina care nu aparține UE. Ați văzut oameni adevărați aici la noi, candidați care se vor lupta în Parlamentul European. Au calificările necesare pentru ca să îi apere pe români. Am avut doar indivizi ratați care nu au fost în stare să guverneze. Ne trebuie români patrioți care să apere pescarii români. Portul Constanța care ar fi trebuit să fie plămânul economic al României nu este nici poartă de intrare și nu aparține nici românilor. Transportatorii români nu au acces în plămânul economic pentru că alții au prioritate. Asta nu este dreptate. O generație ca a noastră trebuie să pună piciorul în pământ. Ne iubim unii pe alții cu diferențele noastre de etnie și credință. Suntem soluția, viitorul și calea pentru țara noastră. Așa să ne ajute Dumnezeu!"





În cadrul evenimentului, au ținut discursuri, în calitate de oaspeți: Rain Epler, membru al Parlamentului Estoniei, partidul EKRE , Roberts Ozols, membru în Consiliul de conducere și reprezentant Relații Externe al partidului Alianța Națională, Letonia, Filip SUSAC, Viceprimar al orașului Vukovar și Johan Deckmyn- membru al Parlamentului Flamand, partidul Vlaams Belang.Cristian Terheș / EuroparlamentarRamona Bruynseels: "AUR este singura formațiune care își prezintă propunerile pentru parlamentul european cu un an înaintea alegerilor. Alegerile sunt extrem de importante pentru noi toți pentru ca ele imprima direcția pe care romanii vor sa o dea parcursului direcției tarii noastre. România merita sa fie respectata în Europa și în lume. Vocea poporului roman trebuie sa se facă auzita. Știm cu toții ca avem nevoie de patrioti adevărați în Parlamentul European. Este firesc ca ne-am pierdut încrederea însă vestea buna este ca o putem recastiga dacă vom trimite în Europa oameni care ne vor reprezenta asa cum trebuie. Misiunea europarlamentarilor romani AUR va fi una extrem de clara. Atat în parlament cât și in celelalte instituții europene relația cu UE trebuie sa aducă beneficii României. Cheia unei bune colaborări trebuie sa fie câștigul pentru toate părțile care colaborează. Nu ne place de cei strecurați pe usa din dos și așezați la masa servitorilor"