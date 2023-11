Bolile reumatice inflamatorii pot declanșa stresul oxidativ

Stresul oxidativ este dezechilibrul dintre oxidanţi și antioxidanţi. Din păcate, susțin specialiștii, în funcţie de intensitate, uneori, acesta poate avea efecte catastrofale asupra organismului. Factorii responsabili pentru dezvoltarea stresului oxidativ sunt următorii: deficienţe nutriţionale, stresul (fizic și psihic), diferite intervenţii chirurgicale, diabet zaharat, disfuncţia metabolismului lipidic, disfuncţii cronice renale, boli asociate cu reacţii inflamatorii. Pe de altă parte, unele afecţiuni care se pot dezvolta ca urmare a stresului oxidativ sunt: ateroscleroza, bolile reumatice inflamatorii, artrita reumatoidă, disfuncţiile glandei tiroide, bolile neurodegenerative (Alzheimer, Parkinson), diabetul zaharat, cataracta etc. Nu știți cum să țineți sub control stresul oxidativ?Potrivit medicilor, corpul are nevoie de substanţe vitale (vitamine și oligoelemente) pentru a-și menţine funcţionarea corespunzătoare a capacităţii antioxidante. Unele dintre aceste substanţe nu pot fi produse de către organism, de aceea, este necesar un aport supimentar.În anumite situaţii speciale (creștere, sarcină, boli inflamatorii severe, abuz de alcool și nicotină, chimioterapie, radioterapie) organismul are nevoie de o cantitate suplimentară de substanţe vitale datorită degradării crescute a acestora sau a afectării sistemului de protecţie. Totodată, un deficit poate să apară și în afara acestor situaţii speciale, caz în care, un aport suplimentar de vitamine și oligoelemente (iod, fier, cupru, zinc, seleniu) este necesar pentru a întări sistemul imunitar.