Evdochia Aelenei: Eu o să prezint bilanțul caravanei medicale AUR după patru luni de activitate. Caravana a străbătut 12 județe și au fost consulați peste 8000 de pacienți. Au fost alături de noi 180 de medici, 27 de studenți la medicină sau cursanți la școlile de asistenti medicali. In 2020, noi am promis un spital. Activitatea spitalului continuă, se gaseste în județul Olt și urmează județul Mehedinți. Acest spital AUR are toate avizele, funconează legal și am inceput în fortă cu medici, asistenti si aparatura pe care o are acest spital eu nu am vazut-o în multe unități medicale din țară. Noi nu ne ducem cu caravana în orașele mari, ci la oamenii amarati care stau într-o arșiță de nedescris. Am făcut săli de așteptare în aer liber, cu bănci. Vine iarna, va si mai greu, dar lumea vine în disperare de cauze.







Nicolae Vlahu: Partidul AUR a făcut o promisiune și și-a respectat-o, de a înfăptui o actiune prin care banii pentru partide să fie alocați românilor. Astfel, am implementat această caravană medicală. Stela Ioan: AUR Constanta va organiza actiunea Agenda rozmarin, femeia de aur. Este un eveniment național. Scopul acestui eveniment este de a promova femeia, de a identifica problemele cu care se confruntă femeile din ziua de astăzi și de a face un portret al femeii. M-am confruntat cu multe cazuri în care femeilor li s-a descoperit o boală în stadiu terminal pentru că nu au avut posibilitatea sa mearga la control. Vrem să rezolvăm aceste disfunctionalitati daca exista la nivelul autoritătilor. Vor fi prezenți experți din domeniul medical.

Filiala Constanța a partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) organizează, în acest moment, o conferință de presă pentru a dezbate probleme de interes local și național, la conferință participând senator AUR Evdochia Aelenei, avocat Stela Ioan - coordonator grup inițiativă organizația femei AUR Constanța și avocat Nicolae Vlahu - candidat din partea AUR Constanța la alegerile europarlamentare.