AUR Constanţa a dezbătut problema plăţilor cu cardul. „Nu toţi oamenii au această posibilitate”

Alianţa pentru Unirea Românilor, filiala Constanţa, a susţinut joi, 5 octombrie, o conferinţă de presă, prilej cu care au fost dezbătute mai multe subiecte de interes local şi naţional.La eveniment au luat parte avocatul Nicolae Vlahu, candidat la alegerile europarlamentare din 2024, Dumitru Bădrăgan, purtător de cuvânt AUR Constanţa, şi Gabriela Andrei, lector universitar la Universitatea Maritimă Constanţa.Unul dintre subiecte a fost cel al limitării plăţilor în numerar cu un cuantum de 1.000 de lei pe zi, Nicolae Vlahu oferind mai multe explicaţii.„După cum bine știți, se introduce un nou plafon de limitare a plăților în numerar cu un cuantum de 1.000 de lei. Acest blocaj reprezintă o constrângere a drepturilor și libertăților oamenilor. Este libertatea mea să fac ce vreau cu banii mei cash. Această limită de 1.000 de lei este una extrem de mică. Până în prezent, era de 5.000 de lei. Guvernul nu a luat în calcul faptul că aproximativ jumătate din mediul rural trăiește în noroi. Acei oameni nu au apă, canalizare și așa mai departe. Este inacceptabil. Noi ne vom opune prin toate mijloacele pe care le avem la dispoziție. Această plată în numerar reprezintă libertatea omului. Românul și comerciantul sunt afectați. Noi nu avem bancomate peste tot. Nu toți au carduri bancare. La sat nu există mereu bancomat și bancă. Ce facem cu acei oameni? AUR este un luptător aprig pentru aceste libertăți ale oamenilor. Cei din PSD au spus că doar evazioniștilor li s-ar impune limitări ale numerarului, pentru că oamenii obișnuiți nu vor avea de suferit. Este neadevărat. Ce facem cu întreprinzătorii care au magazine la țară? Toți au o minimă activitate economică. Vom lupta pentru această libertate a oamenilor”, a declarat Nicolae Vlahu.Despre acest subiect a vorbit şi Dumitru Bădrăgan, care este în asentimentul lui Nicolae Vlahu. „Trebuie să ne întrebăm dacă acest proiect este unul benefic sau nu, în contextul european, în condiţiile în care suma de 1.000 de lei este una extrem de mică, având în vedere că înseamnă aproximativ 200 de euro. În contextul în care această limitare ar însemna o creştere a volumului sumelor care circulă pe circuitele bancare şi înseamnă beneficii pentru instituţiile bancare. Ce se întâmplă atunci când o bancă decide să vă închidă contul bancar? Se întâmplă de nenumărate ori şi este o decizie pe care o poţi ataca la BNR sau către puterea judecătorească. Tu, ca cetăţean care eşti obligat să ţii banii blocaţi în acel cont şi să nu cheltuieşti mai mult de 1000 de lei pe zi, cum vei trăi până când instituţiile bancare vor tranşa un astfel de litigiu? Măsura pare una care nu este adaptată la realitatea socială plecând din mediul rural şi venind în realitatea de zi cu zi”, a spus Dumitru Bădrăgan.Gabriela Andrei ne-a dezvăluit de ce a ales să intre în politică şi de ce, mai ales, a ales Alianţa pentru Unirea Românilor.„Sunt membru AUR din anul 2021. Până la momentul respectiv nu m-a interesat politica. Când am văzut cum politicul vine agresiv peste mine, am decis să mă implic. Am decis că am o responsabilitate faţă de copiii mei, faţă de strămoşii mei în faţa cărora voi sta la un moment dat, pentru că nu cred în veşnicie şi trebuie să mă implic neapărat. Am cântărit mult până să intru în AUR. Am urmărit care este fundamentul AUR. Vorbesc de pilonii AUR care sunt credinţă, libertate, naţiune şi familie. Acestea sunt valorile mele pentru care merg până la capăt”, a declarat şi Gabriela Andrei.