Crima de la Mangalia. Tânăra care şi-a ucis cea mai bună prietenă, trimisă în judecată

Loredana Atănăsoaie, tânăra care şi-a ucis cea mai bună prietenă şi apoi i-a aruncat trupul sub o bancă dintr-un parc din Mangalia a fost trimisă în judecată de procurori.





Suspecta va fi judecată la Tribunalul Constanţa pentru mai multe infracţiuni, pe lângă cea de omor. Loredana este acuzată că, după ce şi-a omorât cea mai bună prietenă, i-a furat acesteia cardul şi a scos bani de la un bancomat din oraş. Loredana Atănăsoaie a fost filmată în noaptea crimei de camerele de supraveghere din oraş în timp ce transporta trupul prietenei sale într-o valiză.



Oficial de la procurori



„La data de 08 octombrie 2023 procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatei A.L.I. pentru săvârşirea infracţiunilor de omor, furt calificat, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos (două acte materiale), operațiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar și acces ilegal la un sistem informatic. Din probatoriul administrat au rezultat, ca stare de fapt prezumtivă, următoarele date: în noaptea de 05/06.08.2023, în timp ce se aflau în camera unui hotel din stațiunea Saturn, pe fondul unor conflicte preexistente, inculpata a înjunghiat-o pe colega sa, victima C.E.A., în zona gâtului şi i-a provocat moartea, ce a survenit în urma unei hemoragii interne și externe, consecința plăgii înțepate-tăiate de la nivel cervical, cu interesarea pachetului vascular de la acest nivel, apoi a transportat cadavrul victimei şi l-a abandonat sub o bancă din municipiul Mangalia. Totodată, în dimineața zilei de 06.08.2023, inculpata a sustras un card bancar al victimei ucise, iar, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a accesat fără drept de trei ori sistemul informatic de la ATM-ul unei bănci comerciale de pe strada Constanței din municipiul Mangalia, prin folosirea card-ului bancar sustras şi astfel a retras fraudulos, în mod succesiv, suma totală de 2.000 de lei, în două tranșe, a câte 1.000 lei fiecare (o interogare sold și două retrageri efective de bani), bani pe care și i-a însușit fără drept. Dosarul cauzei a fost trimis spre soluţionare la Tribunalul Constanța.



Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale, reţinerea, arestarea preventivă sau trimiterea în judecată reprezintă etape şi măsuri în cadrul procesului penal, reglementate de Codul de procedură penală, care nu pot în nicio situaţie să înfrângă prezumţia de nevinovăţie de care se bucură oricare justiţiabil”, se arată într-un comunicat al procurorilor.



Suspecta avea discernământ!



Tânăra care și-a ucis prietena, a băgat-o într-o valiză și mai apoi a abandonat-o sub o bancă într-un parc din Mangalia, avea discernământ în momentul comiterii faptei. Este concluzia la care au ajuns specialiștii în urma expertizei psihiatrice pe care i-au făcut-o, nu demult. În plus, Loredana a fost diagnosticată și cu tulburare mixtă de personalitate.





Reamintim că în dimineața zilei de duminică, 6 august, în jurul orei 5.30, că într-un parc din localitatea Mangalia a fost găsit cadavrul unei copile.





„La data de 6 august a.c., în jurul orei 05.30, polițiști din cadrul Poliției municipiului Mangalia au fost sesizați cu privire la faptul că, într-un parc din municipiul Mangalia, se află cadavrul unei persoane de sex femeiesc. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă. Cadavrul prezenta urme de violență, echipajul medical declarând, ulterior, decesul”, informa Poliţia Constanţa, imediat după tragedie.





Ulterior, victima a fost identificată ca fiind o tânără de 18 ani, din Vaslui, care venise să muncească pe litoral, la Saturn.