Tratamente scumpe, dar benefice. Peste o sută de constănțeni s-au vindecat de hepatita C

„Costul unui tratament/ pacient variază între aproximativ 110.000 lei și 330.000 lei. Tratamentul fără interferon pentru pacienții cu hepatită C a fost introdus în România începând cu anul 2015, în baza contractelor cost-volum-rezultat încheiate de CNAS cu deținătorii de autorizație de punere pe piață. Tratamentul fără interferon are o rată de vindecare a hepatitei C de peste 95%, potrivit specialiștilor. Dacă în anul 2015 erau incluși pacienţii cu hepatită virală C şi ciroză hepatică C cu stadiul de fibroză F4, în prezent au acces la tratament pacienții cu hepatită virală C și ciroză hepatică, indiferent de stadiu. Toate aceste rezultate au făcut din modelul românesc de tratare a hepatitei cronice virale de tip C, prin intermediul medicației interferon free, un exemplu de bună practică la nivel european”, a precizat aceasta.





Reprezentantul CJAS Constanța a adăugat că, în cadrul noului program de tratament fără interferon al hepatitei C, sunt vizate două tipuri de tratamente, deci pacienții au acces la două molecule pangenotipice specifice. Tratamentele sunt destinate tratamentului hepatitei cronice C şi cirozei hepatice C pentru pacienţii adulţi, naivi (care nu au luat tratament cu interferon) sau experimentaţi la tratamentul cu interferon, și pacienţii copii și adolescenţi cu vârsta cuprinsă între trei şi 18 ani, naivi sau experimentaţi la tratamentul cu interferon.





Partea bună este că, în prezent, pacienții adulți îşi pot alege medicul curant (prescriptor) dintre medicii din specialitatea gastroenterologie sau boli infecțioase aflaţi în relație contractuală cu una din următoarele case de asigurări de sănătate: Arad, Argeş, Bucureşti, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Braşov, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Iaşi, Mureş, Satu Mare, Sibiu, Timiş, Suceava, Vaslui, Vâlcea şi Casa OPSNAJ.





Pentru pacienții copii sau adolescenți (cu vârsta cuprinsă între trei şi 18 ani), prin aparținătorul sau reprezentantul legal, trebuie ales un medic prescriptor dintre medicii pediatri cu supraspecializare, competenţă sau atestați în gastroenterologie pediatrică sau medicii gastroenterologi pediatri și medicii din specialitatea boli infecţioase aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.





Hepatita nu este deloc o boală ușoară, dar se pare că tratamentele de ultimă generație dau rezultate foarte bune, astfel că, în 2023, 126 de constănțeni s-au vindecat. Tot în sprijinul lor, începând cu luna mai a anului în curs, au intrat în vigoare noile contractate încheiate între CNAS și deținătorii de autorizație de punere pe piață a moleculelor necesare acestor bolnavi. Potrivit purtătorului de cuvânt al Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța, Aura Drăgoi, schema terapeutică şi durata tratamentului s-au întins pe durata a câteva luni.