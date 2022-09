Aleşii locali, convocaţi ACUM în şedinţă extraordinară. Se votează soarta unui teren important din municipiul Constanţa

Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.



2. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de preempțiune de către Municipiul Constanța pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Constanța, bd. I. C. Brătianu nr. 131, județul Constanța, compus din: imobilul în suprafață de 69.823,00 mp intabulat în CF a UAT Constanța sub nr. 254165, imobilul în suprafață de 147,00 mp, intabulat în CF a UAT Constanța sub nr. 221097, imobilul în suprafață de 140,00 mp intabulat în CF a UAT Constanța sub nr. 208792.



iniţiator: primar Vergil Chițac



- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5







Daniela Cizmaru, reprezentant Prefabricate SA: "Dreptul de preeumţiune a Consiliului Local a încetat la data de 7 septembrie. Ministerul Culturii nu înţelege să exercite acest drept de preemţiune. Acest drept a fost transferat către municipalitate. Acest drept trebuia exercitat într-un termen de 15 zile, termen care s-a împlinit. În opinia noastră, hotărârea de Consiliu Local este fără obiect. Deopotrivă prin înştiinţarea pe care am transmis-o municipalităţii, am transmis o ofertă fermă de vânzare. Municipalitatea avea la dispoziţie un termen de 30 de zile în care să exprime acceptarea sau declinarea acestei oferte. În opinia noastră acest proiect de hotărâre este fără obiect. Aş vrea să aveţi în vedere faptul că persoana care a oferit propietarului această sumă intenţionaează să dezvolte un obiectiv care va aduce un plus valoare oraşului şi va crea mai multe locuri de muncă. În schimb, prin proiectul de hotărâre se urmăreşte o himeră. Pentru a supune un aşa proiect la vot ar fi trebuit să existe o documentare ca la carte şi o listă a investitorilor care ar fi fost dispuşi să participe la această licitaţie. În opinia noastră este o propunere neserioasă a municipalităţii"







Costin Răsăuţeanu: "Înţelegem că în primărie nu există comunicare. Ori nu ştiţi ce aveţi de fpcut, ori vă prefaceţi. Ambele variante sunt extrem de grave. Când am văzut acest proiect, mi-am dat seama cât de prost se înţelege ideea de a face administraţie publică şi de a fi în slujba cetăţeanului. Nu vom vota aceast proiect. Nu ştim care este posibilitatea financiară a primăriei de a achiziţiona acest teren. Vorbim de 15 milioane de euro. De unde se vor suporta aceşti bani? Este adevărat că în codul civil se arată cum se întâmplă această vânzare. Suntem de acord că oraşul nostru trebuie să se dezvolte şi să investească în parcuri industriale. Ne aşteaptă o iarnă grea şi nu ştim dacă Termoficare Constanţa a început să respire greu şi cine ştie ce situaţii neprevăzute mai apar. Astăzi nu este un moment potrivit pentru municipiul Constanţa să investească atâţia bani într-un teren. Considerăm că acest proiect nu are ce să caute în şedinţa de consiliu local. Dacă se va ajunge la un consens, nu cred că acesta este momentul să cheltuim atât de mulţi bani. Înainte să ne gândim la avioane de hârtie, ar trebui să ne gândim la cum cheltuim banii cetăţenilor"







Dumitru Caragheorghe: "Noi, Consiliul Local suntem abilitaţi să ne exercităm dreptul sau nu de a susţine această preemţiune. Iată cum CL este văduvit din două direcţii. Este mare nevoie de o investiţie într-un parc tehnologic la Constanţa şi administraţia trebuie să caute soluţii. Aş fi vrut ca această temere prin care colegii de la PSD spun că le pasă de cheltuirea banului public, să dea dovadă de sinceritate când au votat creşteri de indemnizaţii la această Termoficare. Iată câtă demagogie se află în acest discurs"







Costin Răsăuţeanu: "Domnule Caragheorghe, ştiţi doar să vă plângeţi că nu vă înţelegeţi cu PNL. La muncă, nu prea v-aţi văzut!"







Carmen Ispas: "La nivelul municipiului Constanţa Ministerul Culturii ne-a comunicat faptul că pentru acest imobil nu îşi exercită dreptul de preemţiune. Aici se vrea construit un parc industrial. La fel cum au făcut şi alţi colegi din alte municipii, să ştiţi că nu suntem primii care am instituit un astfel de proiect. Nu se poate achiziţiona un bun fără a fi evaluat de un evaluator. Această evaluare va fi supusă Consiliului Local. Totul s-a făcut cu respectarea legislaţiei"







Ionuş Rusu: "Administraţia liberală şi-a asumat din prima zi că va face în Constanţa un parc industrial. Nu punem la îndoială vreun demers pe care îl vom face în această direcţie. este vorba de protejarea monumentelor istorice. Dreptul de preemţiune al statului se transferă către autorităţile publice locale. Dacă acest drept revine primăriei, termenul legal de unde începe? unde scrie la ce termen ne raportăm?"







Felicia Ovanesian: "Înţeleg că există o dezbatere pe termenul de la care curg cele 15 zile de exercitare a dreptului de preemţiune. Ministerul Culturii a înţeles să nu îşi exercite acest drept. Personal este că termenul curge de la momentul în care am fost notificaţi de către propietar. Propietarul se poate răzgândi oricând. În lipsa unui înscris provenit de la UAT nu s-ar putea perfecta acest contract de vânzare-cumpărare. Aş adăuga că acest proiect este identic cu altele care au fost pe la Cluj şi în alte oraşe mari din ţara noastră. Nu cumpărăm şi nu vindem nimic fără raport de evaluare. aceasta este procedura."



















Consilierii locali din municipiul Constanţa au fost convocaţi marţi în şedinţă ordinară, începând cu ora 14:00. Pe ordinea de zi se află 2 proiecte de hotărâre care urmează să fie dezbătute şi apoi votate de către consilieri. La şedinţă sunt prezenţi 25 de consilieri locali.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate în municipiul Constanța”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;iniţiator: primar Vergil Chițac- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 3