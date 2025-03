Anton Pisaroglu s-a retras din cursa pentru Cotroceni. "Aceste alegeri sunt un simulacru"

Anton Pisaroglu, consilierul fostului candidat pro-rus Călin Georgescu, s-a retras din cursa electorală de anul acesta. Acesta a reuşit să strângă semnăturile necesare, însă a decis să nu mai candideze.

"Dragi români, dragi prieteni, dragi luptători în numele adevărului. Da, am reușit să strâng puțin peste 210.000 de semnături! Vă mulțumesc din suflet! Mulțumesc tuturor pentru mobilizarea excelentă, pentru tot sprijinul! [...] În timp record, ca independent, am reușit să punem la punct un dosar valid de candidat. E incredibil. Totuși, am decis că este mai bine pentru mișcarea noastră să nu merg mai departe", a spus Pisaroglu într-un comunicat.







Acesta consideră că validarea candidaturii lui George Simion reprezintă "semnalul că planul de fragmentare a început".







"Validarea candidaturii domnului Simion este semnalul că planul de fragmentare a început. Este un semn că nici George, nici doamna Gavrilă nu au înțeles ce urmează. Nu au înțeles nimic din pact. Nu au înțeles strategia adevărată. Urmează fragmentare, demonizare, antagonizare fără oprire. Mișcarea suveranistă anti-sistem nici nu va ajunge în finală".







Acesta consideră alegerile o simulare, "o capcană pentru noi toţi".