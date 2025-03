Nicușor Dan, la Constanța: "Suntem într-o campanie electorală atipică"

Nicușor Dan: "Constanța are un potențial pe care îl valorifică la jumătate. Am văzut problemele de corupție din Port. Constanța are un potențial agricol pe care nu îl valorifică pentru că depinde de climă și nu investește în sisteme de irigații. Interacțiunea cu autoritățile este la fel de deficitară ca în toată România. Față de aceste probleme soluțiile sunt evident de presiune pe întărirea statului și funcționarea instituțiilor pentru cetățeni. Campania electorală este foarte puțin ideilogică. Nu există decât 3 mari opțiuni. Este Rusia, este ceea ce a fost până acum și a treia este să schimbăm ceva. Un element care face această campanie atipică este faptul că aceasta neîncredere în clasa politică face ca voluntarii să fie foarte importanți. Voluntarii care sunt mai entuziaști vor fi decisivi. Am strâns 2 milioane de lei de la peste 6 mii de oameni și avem mulți voluntari."







Nicușor Dan: "Eu cred că USR trebuie să intre la guvernare pentru că este un partid reformist și România are nevoie de reforme. Este o negociere la care președintele trebuie să ia parte. Această negociere trebuie să nu fie purtată în instabilitate"







Nicușor Dan: "Eu m-am săturat de oameni care aruncă cu vorbe fără acoperire. Mă așteptam ca în noiembrie să fie niște alegeri normale cum au fost toate de până acum. S-a întâmplat ca în noiembrie mesajul romanilor a fost că doresc o schimbare profundă cu riscul ca unii dintre ei să meargă într-o direcție care să pună la indoială direcția occidentală a României"







Nicușor Dan: "Nu mă compar cu ceilalți. Am avut aproape 20 de ani în care am umblat ca România să respecte legea. Am avut de administrat o administrație foarte complexă. Consider că bucureștenii m-au evaluat în mod direct. Am susținere politică din partea mai multor partide care nu sunt în Parlament. Și le mulțumesc. Suntem într-o campanie electorală atipica în care există o respingere a oamenilor față de partidele politice. Sunt foarte optimist!"







Nicușor Dan: "Sunt un om de dreapta. Nu suntem într-o situație în care președintele să se poată juca cu destinul românilor. Cred că acest guvern este deja obosit și figura lui Marcel Ciolacu nu mai prezintă încredere față de români. Cred că este nevoie de o încredere față de partidele politice. Mi-aș dori un premier de dreapta dar asta va însemna o negociere cu partidele politice"







Nicușor Dan: "Suntem un stat slab, nefuncțional, nu există direcții. Sistemul sanitar, unde vrem să fim peste 5 ani?"







Nicușor Dan: "Eu cred că este posibilă o sudare între suveraniști și occidentali. Nu trebuie să ajungem până acolo unde dacă tu ai o opinie și altcineva nu e de acord să îți spună că ești trădător. Online-ul este tot mai important. O parte importantă din banii pe care i-am strâns o să meargă către online în campanie."







Nicușor Dan: "Trump este președintele SUA. Are o viziune care spune că America trebuie să se concentreze pe propria economie și că pe partea de securitate trebuie să se concentreze către Asia și nu către Europa. Ne-ar plâcea să avem cât mai multe companii americane în România. Mi-aș dori să avem mai mulți soldați în România pentru că este o măsură de siguranță"







Nicușor Dan: "Eu nu am candidat în noiembrie pentru că nu credeam că așteptările românilor sunt atât de radicale. După noiembrie și după anularea voturilor mi-am pus întrebarea dacă persoana mea poate să ajute. Și m-am mai întrebat dacă nu cumva încurc. Și mi-a fost confirmat faptul că am încredere. Am avut o discuție între patru ochi cu doamna Lasconi dar nu pot să divulg mai multe"







Nicușor Dan: "Electoratul lui Călin Georgescu a apărut din fenomenul neîncrederii românilor față de clasa politică. Georgescu a avut o campanie sofisticată și inteligentă din punct de vedere tehnologic. Acele mitinguri au fost greșite. Cred că oamenii au fost foarte frustrați"







Nicușor Dan: "Din partea alegătorilor din diaspora am speranța că se vor informa așa cum trebuie"













În aceste momente, la restaurantul Colonadelor din Constanța, candidatul independent la alegerile prezidențiale din data de 4 mai, Nicusor Dan, are o întâlnire cu voluntarii campaniei sale. Alături de acesta se mai află Ludovic Orban și Eugen Tomac, printre alții.