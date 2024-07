Asfaltarea, un obiectiv principal pentru Primăria Aliman. „Urmează să se emită ordinul de începere a lucrărilor”

George Nicola a câştigat în data de 9 iunie încă un mandat de primar în comuna Aliman. Datorită acestei reuşite edilul îşi poate duce proiectele la bun sfârşit şi poate implementa altele în viitor. Unul dintre cele mai importante proiecte la care George Nicola lucrează este un proiect de asfaltare a unor străzi în comună şi în satele adiacente.„Avem o lucrare de asfaltare străzi în satele Aliman şi Dunăreni în valoare de 9 milioane de lei. Banii vin de la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei în valoare de 7,7 milioane de lei şi restul provin prin cofinanţare de la bugetul local. S-a emis autorizaţia de construire şi urmează să se emită ordinul de începere a lucrării. Suntem la faza de obţinere a autorizaţiei de construire la alimentare cu apă în satul Floriile. Este un proiect în valoare de un milion şi şapte sute de mii de lei. Am întocmit documentaţia necesară pentru construirea unui teren de joacă în satul Vlahii. Am depus la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei o cerere pentru modernizarea mai multor străzi în satul Vlahii şi pentru modernizarea unui drum comunal între Aliman şi Dunăreni. Vorbim despre asfaltare. În cel mai scurt timp vom începe o reabilitare tehnică moderată la o şcoală”, a declarat George Nicola.Edilul a povestit că a avut emoţii în perioada campaniei electorale şi implicit în ziua alegerilor locale.„Oricând ai emoţii. Şi dacă nu aveam contracandidat tot aveam emoţii pentru că te gândeşti că trebuie să fie o organizare foarte bună. Prin natura fenomenului este normal să ai emoţii. În consiliul local, noi de la PNL avem 8 consilieri locali din 11. Ceilalţi 3 sunt de la PSD. În momentul în care implementez proiecte, eu nu am probleme şi nici nu voi avea. Este foarte bine când ai majoritate pentru că doar aşa poţi să îţi impui ideile şi să dezvolţi comuna pe care o administrezi”, a mai spus George Nicola.Nu în ultimul rând, George Nicola a mai evidenţiat şi un proiect care are legătură cu un anumit spaţiu care să fie folosit pentru buna educaţie a copiilor din Aliman.„Obiectivele acestui proiect sunt atenuarea decalajelor digitale actuale dintre școlile din mediul urban și cel rural, oferirea unui spațiu de învățare deschis, modern, ajutând la înțelegerea conceptelor predate prin intermediul tehnologiei, conform standardelor actuale, rezolvarea problemei privind scăderea numărului de potențiali elevi, din cauza polarizării lor în zona urbană, în școli mai bine dotate şi reducerea abandonului școlar, prin creșterea atractivității materialelor utilizate în procesul instructiv-educativ. Prin implementarea proiectului se urmărește ca școala să devină mai atractivă pentru elevi, astfel încât să se rezolve problema centralizării elevilor spre zona urbană, pe de o parte, dar și asigurarea pregătirii adecvate a elevilor pentru cerințele actuale din câmpul muncii, pe de altă parte. Tot la capitolul educaţie introducem şi proiectul de dezvoltare a unui serviciu de educație timpurie complementar în comuna Aliman. Acesta presupune înființarea de noi servicii complementare de educație timpurie în zonele care nu au acces la astfel de servicii, astfel încât copiii din aceste zone să aibă acces la educație timpurie de calitate, echiparea serviciilor complementare existente cu mobilier și echipamente adecvate, astfel încât acestea să fie capabile să ofere servicii de calitate și să se adapteze nevoilor cerințelor diferitelor grupuri de copii”, a concluzionat edilul.