Bogdan Huțucă, de la PNL: campania locală este despre mari proiecte, campania națională este despre mari reforme

-Am primit rezultatul ca o lecție din partea constănțenilor și din partea tuturor românilor pentru că vedeți, rezultatele în Constanța nu sunt cu mult diferite de rezultatele din toată țara. Un vot de sancționare a sistemului pe care românii l-au identificat ca fiind în zona partidelor mari, de guvernare inclusiv pe fondul unor frustrări mari acumulate în mandatele prezidențiale. Toate aceste frustrări s-au cumulat într-un coș neașteptat în zona care apasă pe sensibilitățile multor oameni. O manipulare de masă care produce efecte periculoase în întreaga societate.-Sunt tipuri de alegeri diferite. Primarii au mobilizat comunitățile, dar comunitățile au avut altă opțiune decât cea la care ne așteptam noi. Temele prezidențiale s-au restrâns, candidații nu s-au suprapus peste așteptările electoratului și rezultatul este acest vot de sancționare pe care PNL și l-a asumat rapid. Dar nu trebuie să ne oprim aici, pentru că aceste voturi se pot întoarce către proiecte. Raționamentul este simplu și îl explic în doi pași. Un vot pentru PNL înseamnă o guvernare bună, cu Ilie Bolojan premier. O guvernare bună înseamnă proiecte pentru comunitățile constănțene. Continuăm ce am început și am făcut bine. În zona aceasta trebuie punctat și sunt sigur că românii pot transforma un vot de blam într-un vot util pentru ei în primul rând.-Am aplicat o rețetă care a funcționat în trecut, fără să realizăm că lucrurile s-au schimbat. Deși guvernarea a avut efecte bune, proiecte, stabilitate, creștere economică, siguranță energetică, cerința principală a electoratului a fost una de schimbare. Am explicat de ce candidatul nostru și echipa liberală este mai legitimă și mai bună decât PSD și Marcel Ciolacu, dar timpul a fost prea scurt. Nu a înțeles nimeni de ce am rămas la guvernare și de ce nu am rupt această coaliție din timp. Mesajele noastre de responsabilitate nu au fost credibile și rezultatul este cel pe care îl vedem.-Ne bazăm pe faptul că PNL a reacționat rapid la mesajul electoratului și am arătat acest lucru. Îl avem președinte pe Ilie Bolojan cu o echipă nouă de conducere și în ceea ce ne privește pe noi, ca să fie ușor de înțeles, pe plan local la Constanța vorbim despre mari proiecte în timp ce pe plan național mesajul nostru este unul de mari reforme. Pentru că așa am interpretat noi mesajul anti-sistem și votul de blam împotriva întregii zone politice și instituționale. Dacă cineva îți spune că vrea schimbare trebuie să îi și arăți că ești dispus să te schimbi. Aici este miza acestor alegeri. Și nu este vorba neapărat de atragerea unor voturi care au fost exprimate în zona aceasta anti-sistem, este vorba despre capacitatea noastră de a reclădi încrederea între instituții și oameni.Ca să vă răspund mai scurt, ne așteptăm la un scor mult mai mare la alegerile parlamentare în Constanța pentru că oamenii înțeleg mai ușor că votul pentru PNL înseamnă PNL la guvernare și guvernarea înseamnă proiecte bune pentru constănțeni.Nu este greu să transmiți acest mesaj tocmai pentru că este bazat pe fapte, pe lucruri pe care le vezi. Pe de altă parte, contextul actual rămâne unul dinamic în care trebuie să fim foarte conștienți și pregătiți. PNL rămâne, mai presus de orice, un partid profund pro-european.-Am fost primii care ne-am poziționat și nu este vorba despre o persoană ci despre o direcție. Pentru că avem de ales între două direcții, este limpede. Pro-europeană sau filorusă. Alte partide întârzie poziționarea pentru a menține un soi de suspans care să le aducă voturi la parlamentare. Nu cred că este o strategie corectă și deloc demnă.Cât despre competiția cu USR pot să spun că sunt lucruri unde avem opinii similare și aici mă întorc la susținerea direcției spre Vest. Dar sunt alte lucruri care ne diferențiază. Noi suntem un partid de primari, centrat pe proiecte. Aici, spre exemplu, programul Anghel Saligny ne separă de USR care s-a opus la acest program. Este un program care înseamnă asfaltări și multe alte investiții în comunitățile liberale din Constanța. Nu ar trebui să confundăm lucrurile. Rețeaua de primari și impactul bun pe care noi ca echipă liberală îl avem în comunități nu îl regăsiți la USR, care este un partid subreprezentat la nivel administrativ. Însă la nivel de politici publice cred că o competiție de idei și soluții pe partea aceasta dreaptă, ar fi utilă într-o eventuală structură guvernamentală.-Dacă vrem un Parlament care să nu devină instabil și irelevant, este foarte important să punctăm foarte bine în aceste ultime zile. Contează foarte mult prezența, contează felul în care partidele își adaptează discursul și comunicarea. Toată lumea mizează pe o creștere exponențială a polului suveranist. Există o posibilitate ca efectul primului tur să fie invers și în următoarele zile să asistăm la o reașezare a electoratului în proporții echilibrate. Dreapta, centru dreapta și stânga. Este foarte important să proiectăm o majoritate capabilă să mențină România sigură și stabilă.-Cred că avem o șansă, în pofida acestor mișcări șoc de pe scena politică, să creionăm o propunere de guvern centrat pe dreapta și centru dreapta. Avem deja trei partide care s-au exprimat pentru Ilie Bolojan premier. Este o soluție care ar putea da un plus de încredere Guvernului și clasei politice. Dacă românii și constănțenii vor reforme clare în stat, instituții mai performante și investiții serioase în infrastructură, educație, sănătate, atunci le recomand să aleagă PNL pentru a da legitimitate unui guvern serios, pro-occidental și pro-european pentru noi toți, condus de Ilie Bolojan.