În aceste momente, la sediul PNL Constanța are loc o conferință de presă în urma evenimentului "Strategia națională pentru transport și infrastructură". Evenimentul este organizat în cadrul celei de-a treia întâlniri regionale a Comisiei pentru Infrastructura și Transport a PNL. La conferința, printre altii, participă deputatul PNL din Constanța, Marian Crușoveanu, membru în comisia pentru Transport și Infrastructura din Camera Deputaților. Specialiști și experți liberali din Constanța, Tulcea, Galați, Brăila, Ialomița și Călărași prezintă proiectele inițiate în comisiile de specialitate, precum și integrarea acestora în Strategia Națională pentru Transport și Infrastructură.







Marian Crușoveanu: "Scopul întâlnirii este de a sublinia importanța acestui proiect. Vorbim despre modernizarea rețelelor de transport. Este un proiect care ne aparține. Avem reprezentanți din mai multe orașe ale țării. În decursul celor 4 ani de mandat am atras mereu atenția asupra importanței pe care o are rețeaua de transport. Subliniez că județele acestea beneficiază de acces strategic atât la Marea Neagră cât și la Dunăre și astfel o rețea de transport modernă este indispensabilă. Astăzi am discutat Strategia națională pentru Transport și Infrastructură. Vrem să propunem soluții concrete și durabile pentru anii ce vin. Vedem nevoia urgentă de investiții în Infrastructura feroviară, portuară și cea rutieră."







Irinel Scrioșteanu, secretar de stat: "Această întâlnire regională a PNL vizează infrastructura majoră din această zonă a țării. Avem o premieră prin aceste întâlniri regionale. Începând cu 2020 PNL are o abordare mai accentuată în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii în România. Avem programul de dezvoltare de Transport 2020-2030. Ceea ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani până în 2020 în infrastructura românească am constatat lipsa unui document strategic care era necesar. Noi venim cu acest document strategic care stă la baza finanțării. El a asigurat un succes major în ceea ce privește infrastructura rutieră. Pentru prima dată România a depășit pragul de sută la sută absorbție pe un domeniu. Acest program investițional prevede creșterea capacității administrative în implementarea proiectelor majore în România. Este cheia succesului în relansarea transportului în România. Pana în 2019 a fost o inițiativă a noastră de descentralizare a unor autorități din Transilvania. Astăzi avem peste 110 parteneriate semnate cu autorități locale pentru proiecte medii ceea ce a permis companiei de drumuri să se axeze pe proiectele majore care privesc transportul în România. Am ajuns la aceste ședințe regionale pentru a discuta noul program de guvernare al PNL. PNL își asumă câteva obiective strategice în urma analizei pe care am făcut-o cu colegii. Toate județele României trebuie să dispună de autostradă. Vrem să finalizăm aproximativ 1020 de kilometri de autostradă și drum expres. Dezvoltăm totodată noi noduri rutiere și colectarea zonelor economice dezvoltate în județele României. Avem un program pe care vrem să îl implementăm în ceea ce înseamnă conectarea tuturor orașelor reședință de județ."







Marian Crușoveanu: "Aceste proiecte privind decongestionarea traficului nu se vor opri aici. Vom continua să ne dezvoltăm."







Florin Goidea, director ACN Constanța: "Aș vrea să precizez că toată infrastructura navală face parte din politica partidului. Mă refer și la Dunăre. Este un proiect care este manageriat de către AFDJ. Cea mai importantă autostradă a noastră este Dunărea. În complexul acesta care înseamnă Canal Dunăre Marea Meagra și Portul Constanța se poate finanța o dezvoltare extraordinară. Investițiile sunt de peste 600 de milioane de lei. Referitor la Portul Constanța vreau să vă spun că cea mai mare dezvoltare a acestuia a fost când a existat conducere liberală. Portul va fi o prioritate pentru politica în domeniul naval al PNL."







George Șișcu, deputat PNL de Tulcea: "Noi am fost foarte implicați în tot ceea ce se întâmpla în comisia de transport. Acest program este suma dezideratelor fiecărei organizări din fiecare județ. Marea noastră dorință este să vedem începute lucrările la cele două drumuri expres, Tulcea-Constanța și Tulcea-Brăila. Așa putem să punem în valoare și podul de la Brăila. Vorbim aici și despre dezvoltarea traficului de mărfuri. Vrem să facem conexiunea cu Portul Constanța. Vreau să înțelegeți că noi am depus toate eforturile pentru ca aceste drumuri să fie cât se poate de repede începute. De asemenea avem la Isaccea o bretea care va trece către Portul din localitate. Din păcate nu putem deschide acea bretea de la podul Braila."

























Marian Crușoveanu: "Primăria Mangalia are în vedere o prelungire pentru completarea unui puzzle pentru ca Alternativa Techirghiol să fie construită până la Vama Veche, mai precis până la granița cu Bulgaria. După ce se desemnează câștigătorii licitației, Alternativa Techirghiol va avea nevoie de 12 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția propriu zisă. Avem o porțiune de 22 de km pe Techirghiol-Arsa care va ajuta la decongestionarea traficului de pe DN 39."