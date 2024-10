Oferte pentru toate buzunarele! Unde merg constănţenii în vacanţa din octombrie

Începând din acest week-end, pentru şcolarii constănţeni e motiv de mare bucurie. Finalul de lună aduce cu sine o vacanţă de o săptămână, iar mulţi constănţeni îşi fac acum planurile pentru o escapadă în mijlocul naturii, departe de freamătul oraşului. În acelaşi timp, proprietarii de hoteluri, pensiuni şi restaurante îşi pregătesc temeinic unităţile, totul pentru a le oferi oaspeţilor cele mai bune condiţii şi pentru a avea încasări pe măsură.Nu puţin sunt constănţenii - în special cei cu copii de gimnaziu sau liceu - care, la ora actuală, îşi pregătesc bocceluţele de călătorie. Şi asta pentru că urmează nouă zile în care elevii au vacanţă, prilej ideal pentru o incursiune la munte, în ţara noastră, sau pentru un city-break în străinătate. Totul în funcţie de buget şi de disponibilitatea părinţilor de a lipsi din prăvălii.Având în vedere poziţia geografică a Constanţei şi ţinând cont de faptul că zilele libere nu-s chiar aşa de multe, Valea Prahovei rămâne principala destinaţie de vacanţă. Sinaia, Buşteniul, Azuga, Predealul sau Branul se întrec în oferte de cazare, masă şi agrement, bugetele necesare fiind accesibile tuturor.Astfel, preţurile la cazare încep, în general, de la 150 de lei/noapte, camera pentru două persoane, şi ajung până la 300-400 de lei/noapte la o pensiune de trei margarete, nicio masă nefiind însă inclusă. Sigur, pentru cei mai cu dare de mână, sunt şi oferte exclusiviste, cu jacuzzi, şampanie şi caviar, ce implică bugete mai consistente, de mii de lei, dar şi pentru acestea există cerinţe.„Am avut, zilele trecute, solicitări peste media clasică. Nu sunt cifre spectaculoase, dar există un plus în activitate, cu atât mai mult cu cât şi noi am venit cu oferte speciale în întâmpinarea turiştilor.Cel mai bine s-au vândut pachetele pentru Valea Prahovei, pentru Poiana Braşov, bugetele alocate variind în jur de 3.000-4.000 de lei, pentru un sejur de patru zile, patru persoane, demipensiune sau chiar pensiune completă.Constănţenii au optat şi pentru Valea Oltului, mai puţin pentru Valea Buzăului sau localităţile din munţii Vrancei, unde, deşi costurile sunt mai mici, posibilităţile de agrement sunt considerabil reduse.De asemenea, având în vedere distanţa scurtă ce trebuie parcursă, mulţi constănţeni preferă să meargă şi toamna în vacanţă în Bulgaria. Şi asta pentru că, la Nisipurile de Aur, Kranevo sau la Sunny Beach, încă funcţionează hoteluri în regim all-inclusive, iar ofertele sunt foarte bune: de exemplu, pentru o zi petrecută în complex, o familie cu doi copii are de plătit aproximativ 150-200 de euro”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Carmen Alexandra A., reprezentant al unei agenţii constănţene de turism.City-break la Viena sau o „fugă” în DubaiNu numai România sau Bulgaria sunt destinaţii pentru vacanţa din octombrie, ci şi alte ţări (frumoase) ale Europei.„City-break-urile sunt în general bine vândute, dar am avut şi în acest caz comenzi mai multe pentru săptămâna viitoare. Londra, Barcelona, Milano, Amsterdam, Praga sau Viena sunt cele mai populare destinaţii, cu pachete de aproximativ 300-400 de euro de persoană, incluzând zbor cu avionul. În cazul călătoriei cu autocarul, cei mai mulţi turişti au preferat Istanbulul sau Budapesta, cazări la hoteluri de trei, cel mult patru stele, doar cu mic dejun inclus. Excursiile în zonele din împrejurimi sunt opţionale şi mulţi şi le perfectează la faţa locului”, explică interlocutoarea noastră.Bineînţeles, sunt şi oferte pentru cei care îşi doresc o vacanţă de lux. O „fugă” până în Dubai uşurează buzunarele de 1.000 de euro/persoană/sejur de cinci zile, iar o incursiune în ţările din Nordul rece şi-ndepărtat presupune un efort financiar de aproximativ 500-600 de euro/persoană, sejur de patru zile.