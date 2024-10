Hotelurile all inclusive, magnet pentru turiști. "Sunt baza și coloana vertebrală a stațiunilor"

După un sezon plin de evenimente de succes care au consolidat stațiunea Mamaia ca una dintre destinațiile preferate ale turiștilor din toată țara, specialiștii în turism privesc deja spre 2025.





Începând cu luna mai și până la mijlocul lunii septembrie, în Constanța au avut loc o serie de concerte cu unii dintre cei mai apreciați artiști. În plus, evenimentele au fost completate de activități interactive pentru familii și copii.





Totuși, deși Mamaia rămâne una dintre cele mai cunoscute stațiuni, există încă loc de îmbunătățiri pentru a atrage un număr și mai mare de turiști. George Măndilă, președintele OMD Mamaia Constanța, a vorbit pentru Cuget Liber despre provocările sezonului și planurile ambițioase pentru 2025.





Hotelurile de 4 și 5 stele continuă să fie foarte căutate datorită serviciilor de înaltă calitate, însă accentul va fi pus pe diversificarea și îmbunătățirea ofertei pentru a răspunde mai bine cerințelor în creștere ale vizitatorilor.





Însă un pas important pentru Mamaia ar consta în construirea mai multor hoteluri de tip all inclusive. În acest fel turiștii vor fi tentați să rămână în România pentru a beneficia de astfel de servicii care sunt tot mai des întâlnite în țări precum Turcia sau Bulgaria. De asemenea, acest mediu este unul prietenos și sigur pentru copii.





„Sunt baza și coloana vertebrală a stațiunilor hotelurile mari care fac all inclusive pentru familiile cu copii. Este mai multă nevoie de hoteluri all inclusive pentru că acestea se vând, dar pentru asta ai nevoie de spațiu, iar spațiul la ora actuală, așa cum a fost el divizat în proprietate în stațiunea Mamaia, este ca agricultura în anii 1990 în România. Adică s-a parcelat pământul foarte mult și nimeni nu prea face ce trebuie fiindcă nu are suprafață. Foarte puțini reușesc să se descurce cu all inclusive-ul efectiv și să aibă spațiul necesar. La all inclusive trebuie să ai suprafețe. Ai nevoie de spațiu administrativ să aduci produse, vestiare, toalete, camere speciale pentru angajați. Trebuie să înceapă comasarea, cei mari să-i cumpere pe cei mici”, a declarat George Măndilă, președintele OMD Mamaia Constanța.







Pregătiri pentru 2025





Anul acesta, a fost adusă în atenția constănțenilor problema concurenței neloiale. O problemă care a afectat semnificativ hotelierii. Mai multe persoane din sectorul turismului închiriază apartamente, în regim hotelier, pe toată perioada verii. Astfel, cei care își doresc să aibă intimitate aleg să închirieze un astfel de apartament. Ceea ce nu realizează mulți dintre turiști este că serviciile nu vor fi la fel de bune ca ale unui hotel și, plus de asta, escrocii sunt la fiecare pas.





„Este o problemă cu apartamentele. Sunt o concurență neloială asupra hotelierilor. Nu generează locuri de muncă. Este foarte important să vorbim și despre locurile de muncă în stațiunea Mamaia. Nu generează business în ceea ce privește alimentația publică. Oamenii au mutat o gospodărie de la ei de acasă și o aduc în apartamentele de la mare. Singurul care încasează este cel cu apartamentul care în proporție de 90% este nefiscalizat, din ce spun oamenii”, a adăugat George Măndilă.





Cu toate acestea, anul 2025 se anunță unul plin de surprize, poate chiar mai mult decât a fost anul acesta. De asemenea, a existat o creștere a turiștilor străini care au sosit în stațiunea Mamaia, semn că aceștia au petrecut și s-au simțit bine în Constanța.





„Sezonul estival 2025 ar trebui să fie mult mai bun decât cel din 2024. Vreau să extindem gama de evenimente, să fim mai mult pe televiziunile naționale, să fim mai prezenți în online, să punctăm ceea ce am acumulat la târguri. Eu cred că lucrurile au început să se miște”, a încheiat președintele OMD Mamaia Constanța.





Anul 2025 cu siguranță va veni cu un aer nou, evenimente inedite, dar și multe surprize. Anul 2024 a fost un an mult mai bun decât celelalte, semn că stațiunea Mamaia este și va fi într-o continuă dezvoltare.