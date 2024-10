Destinația Mamaia Constanța, pregătită să intre pe piața turistică italiană

Participarea destinației Mamaia Constanța la târgul de turism TTG Travel Experience de la Rimini din Italia a reprezentat o oportunitate excelentă de networking și de stabilire a legăturilor comerciale, iar feedback-ul primit arată că există un potențial semnificativ pentru creșterea numărului de turiști italieni în viitor.Mamaia Constanța a demonstrat că este un jucător activ pe piața turistică internațională, având un impact pozitiv asupra economiei locale.În ultima zi a evenimentului italienii și-au exprimat intenția de a veni în vacanță pe litoralul românesc, fiind atrași de plajele cu nisip fin, activitățile de agreement, restaurantele cu o ofertă diversificată și evenimentele culturale remarcabile.“La Rimini, în piața italiană de turism Mamaia Constanța e o destinație primită foarte bine și respectată totodată. În aceste prime două zile am avut mai multe întâlniri cu tour-operatorii italieni și companii de turism interesate pentru a aduce turiști din Italia către Mamaia și Constanța. Foarte mulți italieni știu deja despre stațiunea noastră. Totodată, generația tânără care a avut tot felul de istorisiri și povestioare despre litoralul românesc este interesată ca la un moment dat să vină la Mamaia pentru a participa la festivaluri, la evenimente și de ce nu, la marea distracție a verii care se întâmplă an de an pe litoralul românesc”, susține George Măndilă – Președinte Organizația de Management al Destinației Mamaia Constanța.Anul 2025 va reprezenta pentru destinația Mamaia Constanța pătrunderea pe piața italiană cu primele pachete turistice, dedicate atât turismului de tip leisure pentru familiile cu copii, cât și turiștilor interesați de pachete speciale dedicate festivalurilor de muzică de pe litoral și experiențelor de tip circuit, cu excursii în afara orașului Constanța și a stațiunii Mamaia:“Dacă ne referim la pachetele pentru familiile cu copii, stațiunea Mamaia îi întâmpină pe italieni atât cu hoteluri de 3 stele, cât și cu hoteluri de 4 și 5 stele. Am constatat că sunt foarte căutate și circuitele, ceea ce înseamnă că vom concepe o ofertă diversificată de cel puțin 3 pachete diferite, cu minim 5 nopți de cazare”, a declarat Sebastian Puznava – Vicepreședinte Organizația de Management al Destinației Mamaia Constanța.Totodată, discuțiile cu tour-operatorii italieni, dar și cu mass-media din Italia au contribuit la promovarea pozitivă a destinației, subliniind nu doar frumusețea naturală a litoralului românesc, ci și ospitalitatea românească.Standul României din Italia a fost reprezentat în acest an de 17 firme din sectorul turistic românesc.Italia se află în topul primelor țări care aduc turiști străini în România, vizitatorii fiind tot mai atrași de cultura românească, de city break-uri, natură, dar și de turismul de tip wellness, cel activ și de aventură.Participarea OMD Mamaia Constanța la târgurile internaționale de turism face parte din activitățile OMD-ului pentru promovarea destinației.Înființată anul trecut, asociația își propune să deruleze o campanie amplă, care săschimbe percepția românilor asupra experienței de vacanță pe care stațiunea o poate oferipentru toate segmentele turismului de la Marea Neagră.