Companii de succes, premiate la Topul Firmelor Județului Constanța 2023

La această oră, la Aristrocrates Ballroom Mamaia, are loc cea de a 31 a ediție a Topului Firmelor Județului Constanța.





Mihai Daraban, președinte CCIR și CCINA Constanța: "Este o ediție specială a Topului, într-un moment în care sistemul cameral împlinește 160 de ani. E loc și de mai bine. După acest an electoral, vă spun cu tristețe că va veni momentul decontului. Sunt firme care nu depun bilanțul, sunt instituții care aleargă după evaziunea fiscală și nu o prind deloc. Vom fi cei mai duri parteneri ai guvernanților anul viitor în privința măsurilor fiscale. România are nevoie de investiții, iar pentru aceasta e nevoie de fiscalitate redusă, în condițiile în care nu mai avem nici personal calificat, dar am avut o lege a retrocedărilor care a fost cum o știți."





La eveniment sunt prezenți reprezentanți ai mediului de afaceri, ai administrației locale, ai instituțiilor publice colaboratoare ale CCINA Constanța, organizatorul.