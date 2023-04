Cine nu cunoaşte legea? Spirite încinse între consilierul Costin Răsăuţeanu şi Monica Poptile, şefa DGAS

Problema persoanelor vârstnice care au nevoie de centre de specialitate pentru a avea o viaţă mai frumoasă şi mai uşoară, este destul de dezbătută în municipiul Constanţa. Consilierul local PSD, Costin Răsăuţeanu, a depus la începutul acestui an proiectul de hotărâre privind înfiinţarea a patru centre de asistenţă medicală şi recuperare pentru seniori. La aproape trei luni de când s-a întâmplat acest lucru, proiectul nu a intrat pe ordinea de zi a vreunei şedinţe de consiliu local, astfel că Răsăuţeanu a răbufnit și o acuză pe Monica Poptile, șefa DGAS, de rea-credință!„Au trecut deja aproximativ trei luni de când am depus proiectul de hotărâre privind înființarea celor patru Centre de Asistență Medicală și Recuperare pentru Seniori. Am solicitat primarului și aparatului executiv să introducă cât mai repede pe ordinea de zi a Consiliului Local acest proiect mult așteptat de părinții, bunicii și străbunicii noștri. Oameni care au clădit acest oraș! Seniorii orașului nostru trebuie să se bucure cât mai repede de aceste centre de asistență, recuperare și recreere! Am reușit în luna ianuarie, prin amendamentul grupului PSD, să includem în planul anual privind serviciile sociale, înființarea celor patru Centre de Asistență Medicală și Recuperare pentru Seniori! Sabotarea, nepunerea în aplicare a hotărârilor votate în consiliul local sau neintroducerea pe ordinea de zi a proiectelor depuse de consilierii locali reprezintă o încălcare flagrantă a legii”, a transmis Costin Răsăuţeanu.Mai mult decât atât, ei îi acuză pe cei de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială că nu depun nici cel mai mic efort pentru ca acest proiect să poată fi implementat.Liderul consilierilor PSD mai spune că la conducerea DGAS se dovedeşte un abuz de putere şi o lipsă de cunoaştere a legii.„Direcția Generală de Asistență Socială, instituție aflată în subordinea Consiliului Local, trebuie să știe că este obligată de lege să execute întocmai și să pună în aplicare legile locale votate de către consilierii locali. Orice refuz înseamnă încălcarea legii și nerespectarea atribuțiilor de serviciu, dar și sfidarea constănțenilor în slujba cărora trebuie să fie.Din păcate, se dovedește abuzul de putere, lipsa de cunoaștere legislativă, incompetența, dar și reaua voință. Constat cu regret că cei care conduc vremelnic această instituție nu își înțeleg rolul și anume, acela de a fi în slujba oamenilor, de a fi în slujba constănțenilor, de a empatiza și de a pune umărul la îmbunătățirea și la asigurarea implementării programelor adoptate de către Consiliul Local.Cred cu tărie că trebuie să venim în sprijinul persoanelor vârstnice pentru îmbunătățirea calității vieții acestora și a stării lor de sănătate.Este extrem de important să creăm cadre de socializare, de implicare a seniorilor și să combatem, astfel, izolarea sau instalarea depresiei- inamic al unei vieți liniștite și sănătoase. PSD Constanța va fi întotdeauna alături de seniorii orașului nostru”, a mai spus Răsăuţeanu.Monica Poptile: „L-am invitat la discuţii, dar nu a venit”După ce Costin Răsăuţeanu a adus aceste acuze, directorul instituţiei, Monica Poptile, a ţinut să facă mai multe precizări pentru „Cuget Liber”.În primul rând, Poptile spune că l-a invitat pe Răsăuţeanu la o serie de discuţii, dar liderul consilierilor PSD nu a dat până în acest moment curs invitaţiei. Monica Poptile a mai adăugat că ea este permanent la birou, astfel că acuzaţiile lui Răsăuţeanu în care spune că este de negăsit la serviciu, sunt false.„Eu nu ştiu în ce măsură ne opunem noi atâta vreme cât domnul consilier a trimis un material către secretarul general al municipiului şi noi am avut atunci un punct de vedere. Pentru a înţelege mai bine situaţia,l-am invitat la sediul instituţiei noastre să dicutăm pe marginea acestui subiect dar nu a dat curs. El şi-a făcut aşa un obicei şi o dorinţă maximă să atace DGAS sub toate formele. Cred că acesta este singurul lucru care îl menţine activ în ceea ce îşi doreşte să facă. El a iniţiat acest proiect de hotărâre care spune că se aprobă demararea înfiinţării a patru centre de asistenţă pentru vârstnici. Vorbim de un act normativ care este pe cale să se aprobe, dar nu poţi să vorbeşti de demararea proiectului. Însuşi domnul consilier a recunoscut, la acel moment, că este la un pas de debut al demarării unei proceduri. Şi în acest caz de ce mă acuză pe mine că nu pun în executare o hotărâre? M-am gândit că el nu cunoaşte legea, dar mi s-ar părea mie ruşinos pentru că a lucrat atâta timp în administraţie şi măcar aşa, într-un fel sau altul, ştie ce presupune adoptarea unui act administrativ. Totuşi a fost viceprimar. Dacă i-aş indica eu paşii pe care ar trebui să îi parcurgă, s-ar simţi ruşinat şi nu aş vrea să fiu responsabilă de lucrul acesta. Vorbim de legea finanţelor publice locale, nicio cheltuială nu poate exista dacă nu ai o prevedere bugetară, măcar să ştii ce urmează. Trebuie să facă o analiză, să se gândească la un potenţial număr de beneficiari. Şi atunci, Consiliul Local stabileşte serviciile care vor fi prestate. Efectiv trebuie luată procedura normativă pe fiecare serviciu în parte. Nu poţi oferi un serviciu, dacă nu ai o organigramă. Pentru a avea această organigramă, trebuie să ai un minimum de posturi. Nu mai vorbim de obţinerea licenţelor de funcţionare de la Ministerul Muncii. Eu de-aia l-am invitat la discuţii pentru că îmi dau seama că nu stăpâneşte toate aceste lucruri. Mi-a zis la un moment dat că va veni şi îl anunţ cu această ocazie că sunt mereu la birou pentru că am auzit că ar fi zis că nu mă găseşte”, a declarat pentru „Cuget Liber” Monica Poptile.