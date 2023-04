Inedit la Centrul ”Jean Constantin”. Elevii Școlii ”Jean Bart” exemplifică tehnica încondeierii ouălor

Cu o săptămâna înainte de Joia Mare, când se spune că e bine să fie vopsite ouăle pentru Paști, constănțenii au prilejul să afle mai multe despre tehnica încondeierii ouălor, de la prof. dr. Mariana Momciu, cadru didactic al Școlii Gimnaziale nr. 18 „Jean Bart” din Constanța, dar și de la elevii Nicoleta Onciul, Andrei Alexandrache, Mirela Ioniță, Daniel Tomulescu, Gabriela Caras, Bianca Gavrilă, Denisa Tudor, Maria Dulama, Maria Mumgian, elevi ai claselor a V-a, a VI-a și a VII-a, în cadrul proiectului cultural-artistic „Tradiții Dobrogene”.Sub titulatura „Sărbătorile pascale în obiceiurile populare”, evenimentul are loc joi, 6 aprilie, începând cu ora 11, în spațiul expozițional al Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”.Proiectul se bazează pe activități culturale realizate cu elevii și are ca scop dezvoltarea abilităților de descoperire, păstrare dar și transmitere a obiceiurilor, tradițiilor, datinilor și meșteșugurilor populare românești, către generațiile viitoare.Oul are o bogată simbolistică, iar obiceiul încondeierii ouălor este un obicei milenar pe teritoriul țării noastre. Culorile folosite sunt: albul – simbol al purității, roșul – semnifică viața (culoarea sângelui), albastrul – culoarea cerului și a apei, negru – fertilitatea, galben – reprezintă lumina Soarelui și aurul, iar liniile pictate pe oua simbolizează eternitatea.Intrarea este liberă.