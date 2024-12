Cine se folosește de numele lui Florin Mitroi? „Eu nu am cerut nimic!”

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Florin Mitroi, susţine că anumite persoane, pe care nu le cunoaşte, se foloseşte de numele său şi solicită diverse servicii prin email, telefonic sau verbal.În acest context, Florin Mitroi a dorit să facă publică situaţia tocmai pentru ca nu cumva cineva să cadă în plasa unor astfel de escroci care se folosesc de numele său pentru a obţine diverse beneficii.„Pe această cale doresc să aduc la cunostința cetățenilor, cu sprijinul instituțiilor media, următoarele informații pe care le consider de interes public. De când am fost ales președinte al Consiliului Județean Constanța, am fost contactat de persoane cu funcţii de decizie din instituții publice/societăți comerciale /companii naţionale, prin care mi s-a adus la cunoştinţă că li s-au solicitat, prin diverse forme (e-mail, telefonic, verbal), în numele meu, diferite servicii sau sume de bani. Faţă de cele prezentate, am rugămintea ca nimeni, NICIODATĂ, să nu dea curs unei solicitări care eludează legea, sub pretextul că aceasta ar veni din partea mea. Eu nu fac astfel de solicitări, iar dacă personal doresc informații sau ajutor în rezolvarea problemelor cetățenilor din județ, solicit pe cale oficială, prin intermediul instituției pe care o reprezint”, a transmis preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Florin Mitroi.