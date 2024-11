Momentul zero pentru Sănătatea constănţeană? "M-am îngrozit. Ne putem trezi cu tavanul în cap peste bolnavi"

Observațiile președintelui CJC, Florin Mitroi, se bazează pe constatări la fața locului, și nu din poveștile altora: „Având în vedere faptul că am colindat judeţul o perioadă de două-trei luni şi am ajuns în aproape fiecare localitate, am constatat că cele mai mari probleme care au fost semnalate vin din acest sector al Sănătăţii. Astăzi, însă, consider că este un moment zero pentru Sănătate şi sistemul sanitar, motiv pentru care îi mulţumesc lui Ionuţ pentru cei patru ani de mandat. Se va face o predare-primire de la el către doamna Raluca Vericeanu. Consider că este un moment important şi vă spun de ce: majoritatea oamenilor din judeţ, şi nu numai, au avut de-a lungul timpului probleme de sănătate şi au ajuns în Spitalul Judeţean Constanţa, care se confruntă cu mari probleme, începând de la urgenţe, de la modul cum este administrat etc. Nu îl aruncăm acum pe Ionuţ, dar, probabil, nu a avut susţinere, dar cred cu tărie că lucrurile puteau fi schimbate mai mult. În acelaşi timp, avem probleme şi cu unii angajaţi, care vorbesc urât cu pacienţii, lucruri deja semnalate. Pe de altă parte, sunt probleme mari cu personalul. Nu mai vrem ca medicii să plece în Bucureşti sau în străinătate. Tocmai de aceea, sunt dispus să fac totul pentru ca acest spital să ajungă ca cele din Cluj, Slatina, Oradea, unde totul a fost schimbat din temelii. Sănătatea, pentru mine, este o prioritate. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că am reuşit să deblochez proiectul «Mama şi Copilul», care se va semna, probabil, săptămâna viitoare. Între timp, am fost la Eforie Sud (aici funcţionează secţia exterioară a spitalului- fostul Spital de Ortopedie şi Traumatologie) şi vă spun că m-am îngrozit de ce am găsit acolo. Astăzi, am trimis deja o echipă să repare acoperişul, pentru că ne putem trezi cu tavanul în cap peste bolnavi”.