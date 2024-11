În aceste momente, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța "Sfântul Andrei" are loc o conferință de presă la care participă președintele CJC, Florin Mitroi, managerul spitalului, Ionuț Cornel Ionescu și altii.

Florin Mitroi: Îi mulțumesc lui Ionuț pentru cei patru ani, către Raluca Vericeanu: Aceasta va prelua funcția de director de la 1 decembrie. Cred că lucrurile puteau fi schimbate mai mult. Sunt probleme aici și cu angajații care vorbesc urât cu pacienții. Vrem să pregătim cadre medicale, care să nu mai plece în străinătate, spitalul să ajungă ca cel din Cluj, Slatina.Sănătatea pentru mine e o prioritate. Am venit în această funcție pentru oamenii din județ și cred cu tărie că vom schimba lucrurile în sistemul sanitar. Actualul manager va asigura perioada de tranziție cu Vericeanu. Camer Salim va prelua funcția de director medical al spitalului.

Ionuț Cornel Ionescu: Această perioadă de tranziție va fi una lentă, pentru ca bolnavii să nu aibă de suferit. La acest moment, SCJU e cu toate plățile la zi. Problemele întâmpinate sunt cu furnizorii, unele medicamente lipsind.







Raluca Ștefan Vericeanu: Am plecat din sistemul de stat spre cel privat în 2000. Până ieri am lucrat în privat.







Florin Mitroi: Fac un apel către toate societățile care pot aduce bani și pot sprijini Fundația Mecena.







Rectorul Universității Ovidius, Ion Iliescu: Avem absolvenți foarte buni în fiecare an. Universitatea înseamnă specialiști, rezidenți.













Florin Mitroi: Eu nu am venit pentru salariu sau notorietate, ci să demonstrez ce pot face pentru oameni. Totul se va îmbunătăți aici, vor veni firme să zugrăvească, să schimbe geamurile. Am avut sesizări că se fumează în spital, sunt tomberoane pe casa scării. În plus, nu este normal ca o clădire să scoata la licitație spații pentru privați. Managerul are la dispoziție cinci luni să facă unele schimbări.



Urgența se va extinde, 140 de milioane lei este valoarea proiectului. Noua Unitatea de Primire a Urgențelor va fi conectată de cea actuală.







Ionuț Cornel Ionescu: La momentul actual, laboratorul de imagistică lucrează doar șase ore, pentru că avem un singur medic.







Florin Mitroi: Ieri am dat dispoziție să se verifice toate contractele cu firmele private.







Cristina Schipor, director DSPJ Constanța: Până acum am avut 48 de controale, pur și simplu ne-am transformat în polițiști, uneori, și am amendat, împreună cu Politia Locală, unii angajați.



Sunt secții unde există mai multe cabinete de medici, decât saloane. Aici va fi mult de muncă. Nu vă ascund faptul că am discutat cu noul manager să mai câștigăm niște paturi. Spitalul are în jur de 1500 paturi, dar 200 sunt suspendate. Au rămas cam 1300 paturi. Pentru circa 90 de paturi nu se găsește loc pentru ele. Deci, trebuie identificate soluții.







Ionuț Cornel Ionescu: Spitalul are nevoie de clădiri noi, care să respectele standardele. Spațiile Spitalului Cf Port nu ne ajută.







Florin Mitroi: Suntem în discuții pentru Spitalul Regional. Spitalul Regional este un proiect de aproximativ 800 milioane de euro.