Președintele Consiliului județean Constanța, Florin Mitroi și-a început în forță mandatul, vizitând marți, 5 noiembrie, mai multe instituții din subordine. "Astăzi am efectuat un tur de vizite la cinci dintre instituțiile subordonate: Societatea Drumuri Județene Constanța SA, U.A.M.S. Agigea, S.O.T.R.M. Eforie Sud, Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități Techirghiol, Complexul de Servicii Comunitare din Agigea.













Am dorit să identific personal provocările, necesitățile și problemele cu care se confruntă fiecare instituție în parte. Am promis că voi fi președintele tuturor cetățenilor și vă asigur că pentru mine rămâne o prioritate asigurarea unei vieți de calitate. Am fost mai puțin activ în mediul online pentru că îmi preiau pe deplin mandatul și sunt foarte multe de făcut. Rămân însă alături de dumneavoastră!”, a transmis pe pagina de Facebook, președintele Consiliului județean Constanța.