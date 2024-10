În cursul zilei de marți, în sala Remus Opreanu a Palatului Administrativ, a avut loc şedinţa de constituire a noului Consiliu Județean Constanța care va fi condus de preşedintele ales Florin Mitroi. La eveniment au fost prezenți primari din județ, consilieri din județ, reprezentanţi ai minorităţilor din judeţ, angajați ai CJC dar și preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă.



La alegerile locale din 9 iunie, Florin Mitroi a câștigat funcția de președinte al CJ Constanța, cu 37,7%, mai exact, 110.862 de voturi.



În Consiliul Județean au reprezentanți patru formațiuni politice și alianțe electorale: PSD, PNL, AUR și Alianța Dreapta Unită formată din USR-FD și PMP. În urma rezultatelor votului, PNL va avea 15 consilieri, PSD – 10, AUR - 6 iar ADU – 5.



Din Consiliul Județean Constanța vor face parte următorii reprezentanți ai partidelor politice, care au depus rând pe rând jurământul: Alexandru Ioan Picu (PNL), Răzvan Filipescu (PNL), Alexandru Pintilie (PNL), Adnan Mustafa (PNL), Mihai Butnaru (PNL), Mariana Dana Constantinescu (PNL), Elena Cristina Ciobanu (PNL), Andreea Gheorghe (PNL), Stelian Gima (PNL), Enache Bucovală (PNL), Liviu Popa (PNL), Stere Guteanu (PNL), Alexandru Grăniceru (PNL), Stelică Caprinciu (PNL), Andrei Gurgu (PNL), Ionel Bucur (PSD), Gela Marinela Ivaşcu (PSD), Stere Buşu (PSD), Cornelia Pîndichi (PSD), George Niţă (PSD), Daniela Stan (PSD), Marian Surdu (PSD), Daniel Dumitru Learciu (PSD), Ana Maria Malciu (PSD), Marius Stamate (PSD), Sorin Mateescu (AUR), Andra Diana Morar (AUR), Marinel Liţă (AUR), Maria Saioc (AUR), Nicolae Vlahu (AUR), Iulian Sorin Istrate (AUR), Gilda Valentina Lazăr (USR), Cristian Mirea (USR), Ionuţ Theodor Babă (Forţa Dreptei), Claudiu Iorga Palaz (PMP) şi Petre Enciu (USR).



Imediat după ce aleşii judeţeni au depus jurământul, preşedintele ales al Consiliului Judeţean Constanţa, Florin Mitroi, a efectuat şi el aceeaşi procedură. Apoi, acesta a ţinut un discurs pentru toată asistenţa prezentă în sală dar şi pentru toţi locuitorii judeţului Constanţa.



„Salut în numele consilierilor județeni și în nume personal și salut prezența presei. Mulțumesc tuturor colegilor de la deconcentrate. Mulțumesc minorităților în mod special. Mulțumesc mediului academic, sportului și toți care astăzi se află în această sală. Vreau să mulțumesc din suflet în mod special colegiului meu Bogdan Huţucă, parlamentarilor din județul Constanța indiferent de culoare politică. Pentru mine această funcție nu înseamnă o încoronare. Această funcție înseamnă o mare responsabilitate. Vreau din acest moment ca împreună cu cei 36 de consilieri județeni să ne punem la aceeași masă și să luăm cele mai bune decizii pentru județul Constanța. Nu sunt un tip conflictual, cred că mă recomandă cei 20 de ani de administraţie locală unde am reuşit să unesc oamenii și să stăm la aceeași masă. Sunt omul faptelor și nu al vorbelor. Trebuie să resuscităm acest județ. Trebuie să plecăm de la angajații din Consiliu Județean. Eu am o vorbă pentru salariaţii cu care lucrez. Ori te schimbi, ori te schimb”, a declarat Florin Mitroi.



Preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, l-a felicitat pe Florin Mitroi şi i-a urat acestuia mult succes în activitatea sa.



„Cred că asta așteptau locuitorii din județ, ca într-adevăr să se întâmple ceva bun. Din perspectiva mea vă rog să vă duceți toate promisiunile și să aveți aceeași abordare pragmatică. Mi-a plăcut foarte mult că v-ați adresat tuturor. Aici este un model de conviețuire între mai multe etnii, ceea ce este remarcabil. Sunteţi un om capabil. Am încredere în dumneavoastră şi vă urez mult succes!”, a spus şi Nicolae Ciucă.