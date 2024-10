PSD nu va accepta nicio funcție în cadrul Consiliului Județean Constanța

Președintele Organizaţiei Judeţene a PSD Constanța, senatorul Felix Stroe a precizat, sâmbătă, în cadrul unei conferințe de presă că PSD Constanța nu va accepta nicio funcție în cadrul Consiliului Județean Constanța.„Am tot respectul pentru votul exprimat de constănțeni. Dacă nu am reușit să câștigăm competiția electorală și nu am câștigat funcția de primar sau cea de președinte al CJ Constanța, cu siguranță cei care au gândit corect sunt constănțenii. Avem tot respectul pentru cei care au fost aleși. PSD nu a solicitat și nu ni s-a oferit nicio funcție în CJ Constanța, nici nu am fi acceptat. Niște oameni au convins constănțenii să îi aleagă spunând că vor rezolva niște probleme. Să le rezolve! Vom acorda tot sprijinul la vot șase luni de zile, prin consilierii județeni. Dacă proiectele care vor fi pe ordinea de zi vor fi spre binele cetățenilor le vom vota. Nu vom vota nimic care va face rău județului Constanța. Decizia este a PSD Constanța. Noi am câștigat votul politic. Cei mai mulți consilieri locali îi are PSD care a întrunit sufragiul constănțenilor și este normal să îi reprezinte“, a declarat Felix Stroe.Reamintim că, la alegerile locale, PNL a câștigat funcția de președinte al CJC prin Florin Mitroi și tot PNL va da și cei doi vicepreședinți prin Ioan Picu și Răzvan Filipescu. (C.M.)