Partidul Social Democrat, filiala Constanţa, a ajuns marţi la Biroul Electoral Judeţean, acolo unde a depus candidaturile pentru alegerile parlamentare din acest an. Au fost prezenţi preşedintele Organizaţiei Judeţene PSD Constanţa, Felix Stroe, preşedintele Organizaţiei Municipale PSD Constanţa, Ion Dumitrache, dar şi primari PSD din judeţul Constanţa.„Organizaţia judeţeană a Partidului Social Democrat a depus listele de candidaţi pentru Parlamentul României atât pentru Senat cât şi pentru Camera Deputaţilor. Judeţul nostru este o circumscripţie electorală. Se numeşte Circumscripţia 14 Constanţa. Dacă vom fi aleşi parlamentari, cei care candidăm, nu vom uita niciodată că suntem parlamentari de Constanţa. Candidăm pe listele Partidului Social Democrat, iar în Parlament ne vom bate pentru înfăptuirea programului Partidului Social Democrat. În acelaşi timp, zi de zi, noi vom fi parlamentari de Constanţa. Asta trebuie să se ştie. Vom fi parlamentarii tuturor cetăţenilor ai celor care ne-au votat, dar şi ai celor care nu ne-au votat pentru că acolo ne vom bate, vom face propuneri, vom acţiona, pentru binele tuturor cetăţenilor”, a declarat Felix Stroe.Lista de la Senat va fi deschisă de Felix Stroe, acesta fiind urmat de Liviu Brăiloiu, Cătălin Grasa, Genc Mevlit, Liliana Mară, Irinela Nicolae şi Roxana Dobrescu.Lista de la Camera Deputaţilor va fi deschisă de Daniel Georgescu, Mirela Matichescu, Cristina Dumitrache, Eduard Martin, Daniel Tatu, George Mișa, Niculae Tanasă, Costin Răsăuțeanu, Gheorghe Cartali, Andrei Novac, Daniel Tudor, Gela Marinela Ivașcu, Marinela Ivaşcu, Cristina Papazian şi Nicolae Lascu.„Avem două doamne cu care ne mândrim şi aici mă refer la Cristina Dumitrache şi la Mirela Matichescu. Niciuna nu mai are nevoie de prezentare. Cristina Dumitrache are mai multe mandate de deputat în care a avut iniţiative şi propuneri legislative, iar Mirela Matichescu a fost administratorul unic al judeţului Constanţa. Aş vrea să mulţumesc foarte mult tuturor colegilor mei care ne-au susţinut pentru a fi pe listele pentru Parlament. Vreau să îi mulţumesc doamnei primar Mariana Gâju care este un simbol al Organizaţiei Judeţene Constanţa, să mulţumesc preşedinţilor de municipii. În final ne propunem să avem minim doi senatori şi patru deputaţi”, a mai spus Felix Stroe.Primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, are mare încredere că PSD Constanţa va obţine rezultate foarte bune la alegerile parlamentare.„Vreau să mulţumesc Organizaţiei Judeţene a Partidului Social Democrat şi tuturor locuitorilor judeţului Constanţa care au încredere în munca depusă de reprezentanţii noştri în Parlamentul României. Constanţa are mult de recuperat în ceea ce înseamnă condiţii de viaţă pentru toţi locuitorii, indiferent că trăiesc în comune, oraşe sau municipii. Munca noastră, a celor care reprezentăm Partidul Social Democrat are o mare importanţă în fiecare localitate şi tocmai de aceea această echipă are în continuare nevoie de susţinerea noastră. În acelaşi timp, dumnealor au o mare responsabilitate faţă de toţi locuitorii judeţului indiferent că aceştia au acordat votul către PSD sau către alte partide. Suntem o mare familie pentru judeţul nostru Constanţa”, a declarat şi Mariana Gâju.