Horia Constantinescu, candidatul PSD pentru Primăria Constanța, a organizat, joi, ultima acțiune în cadrul campaniei electorale. Întâlnirea a avut loc în Piața Ovidiu unde au fost prezenți mai mulți social-democrați, printre care candidații la Consiliul Local Municipal Constanța dar și președintele Organizației Municipale a PSD Constanța Ion Dumitrache.













"Sunt alături de marea familie social democrată cea care în urmă cu 12 ani m-a primit pentru a porni la un drum greu. Mulțumesc colegilor mei pentru mobilizare. În fiecare dimineață la ora 6 am avut câte o ședință de lucru concretizată în distribuirea materialelor cât și în discuții pentru a scoate alte mesaje decât cele obișnuite. Pe 9 iunie ne dorim schimbarea. Sunt convins că 9 iunie ne va arata tuturor că orașul Constanța are nevoie de schimbare. Acest oraș își dorește schimbarea pentru a scăpa de această culoare gri. Mulțumesc presei constănțene pentru toată susținerea de care a dat dovadă. De-a lungul timpului nu au fost doar situații fericite dar noi, și atunci când am primit mesajele rele, am avut șansa să învățăm din acestea. Constanta are nevoie de implicare. Haideți să înțelegem că proiectele nu pot fi dedicate doar campaniei electorale", a spus Horia Constantinescu.



















Printre altele, el a mai spus că orașul este lipsit de viață, de evenimente.

"Orașul este lipsit de viață, de evenimente. Este lipsit de șansa de a se dezvolta. Am lucrat doar un an la primărie dar nu am lucrat cu Vergil Chitac. Am lucrat în slujba cetățeanului. În viață este bine să nu regreți lucrurile pe care le-ai făcut deoarece din ele poți învăța. Acum patru ani am candidat împotriva PSD pentru că am crezut că este nevoie de o schimbare. Sunt multe de făcut începând cu reconfigurarea structurii primăriei", a mai declarat Horia Constantinescu.













La final, el a avut și un mesaj pentru toți constănțenii, în sensul ca aceștia să iasă la vot.

"Trebuie să iasă toată lumea la vot. Este o responsabilitate civică. Nu cred că statul acasă poate aduce plus valoare. Legitimitatea unui candidat este dată de participanții la vot. Trebuie să votăm persoana pe care o considerăm bine pregătită pe care o considerăm că trebuie să fie primarul Constanței", a încheiat Horia Constantinescu.