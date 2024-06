Canditatul Alianței Dreapta Unită pentru Primăria Constanța, Stelian Ion, a organizat, joi, ultima conferință de presă în contextul campaniei electorale. Aceasta a avut loc în fața Primăriei din Constanța și alături de Stelian Ion s-au aflat mai mulți colegi de partid."Suntem foarte aproape de data de 9 iunie. Au mai rămas câteva zile până când vom schimba macazul. Vom alege altceva pentru Constanța. Le mulțumesc miilor de constănțeni cu care am vorbit în ultimii doi ani de zile. Ne-au spus ce îi doare. Programul pe care l-am făcut pentru ei este făcut împreună cu constănțenii. Acest dialog va continua și după data de 9 iunie. Le mulțumesc tuturor comunităților etnice. Avem o multitudine de etnii aici. Trebuie să avem o primărie deschisă pentru toți. Am vorbit cu persoanele cu dizabilități cărora primăria le-a întors spatele. 8 din 10 copii pleacă din Constanța. Trebuie să existe un parteneriat între primărie și mediul de afaceri. Am ajuns în situația în care suntem pe locul 13 în această țară. Eram undeva în vârful acestui clasament. Este foarte important să privim către viitor, să ne rupem de trecut. Acea perioada neagră trebuie să dispară și trebuie uitată. Au avut interesele unui grup restrâns de indivizi. Pentru ei noi suntem ca niște insecte pe parbriz. Când a venit Ciolacu în Constanta și a început să vorbească despre spital, ar fi trebuit să-i amintească cineva că Rafila a tăiat fondurile pentru Spitalul Mama și Copilul. Și-au bătut joc de toți constănțenii. Au demolat stadionul și a rămas doar o groapă. Nu s-a pus o cărămidă. Acesta este respectul pe care PSD și PNL îl arată față de orașul nostru. Avem un oraș care de 30 de ani este în derivă. Este prea multa șmecherie aici. Trebuie să mergem pe respectarea legii. Depinde doar de noi să facem schimbarea asta. Nu vă așteptați că va veni vreun candidat parașutat de prin alte părți să ne facă ordine aici. Noi știm cel mai bine ce se întâmplă aici. Deschidem primăria, organizăm dezbateri. Trebuie să dăm acea direcție de dezvoltare. Pesedismul a însemnat aroganța. Și-au umplut buzunarele și constănțenii au sărăcit. Am vorbit și cu seniorii Constanței și au zis că nu le mai trebuia sticla lor de ulei și kilogramul de făină. Au mărit prețurile de 4 ori și le-au dat 50 de lei în plus la pensie. Oamenii au lacrimi în ochi. Nu și-au mai văzut nepoții de luni și luni de zile. Ce facem cu orașul ăsta? Unde îl ducem? Pleacă toți tinerii. Rămânem și îmbătrânim și ne ofilim aici în timp ce orașul moare. Haideți să îi dăm o șansă acestui oraș. Știu că unii sunt nehotărâți pentru că au fost mințiți. Dați o șansă schimbării. Dacă stați acasă nu se va schimba nimic. Asta vor ei!. Tot ceea ce ne mobilizează este cu gândul spre viitor și către copiii acestui oraș. Suntem o echipă tânără, avem experiența anilor trecuți. Avem forța să schimbăm lucrurile. Împreună schimbăm lucrurile din 9 iunie", a spus Stelian Ion.