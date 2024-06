În cursă pentru Primăria Mangalia, Semiran Abdurefi are planuri mari. „Vrem să salvăm Şantierul Damen”

Candidatul din partea USR la Primăria Mangalia, Semiran Abdurefi, are în plan mai multe proiecte pe care le-ar putea dezvolta pentru municipiul în care s-a născut, a crescut şi locuieşte şi în prezent. Cu o energie ieşită din comun şi cu un optimism aparte, Semiran Abdurefi are încredere că dacă va ajunge pe scaunul de primar al Mangaliei va reuşi să îmbunătăţească calitatea vieţii locuitorilor din municipiu.Unul dintre proiectele pe care are de gând să se ocupe este salvarea Şantierului Naval Damen.„Dacă statul român nu mai are de gând să construiască corvetele mult-trâmbiţate în șantierul din Mangalia, dacă nu are în plan nici să construiască alte tipuri de nave, iar Damen nu poate atrage alte comenzi din piața internațională, asta nu înseamnă că șantierul naval din Mangalia trebuie lăsat să moară! Avem sute de profesioniști care lucrează în șantier, oameni pe care nu ne permitem să îi pierdem.Statul român, care deține cota majoritară din acțiunile șantierului, are obligația de a face tot posibilul ca activitatea de aici să continue, sub orice formă. Dacă nu putem atrage comenzi din domeniul naval, trebuie atrase comenzi din alte industrii, cum ar fi cea feroviară, auto, etc.Avem un șantier funcțional, cu o platformă industrială care produce tubulatură, confecții metalice, etc și cu activități precum prelucrări mecanice, vopsitorii electro, etc. Guvernul României, prin Ministerul Economiei, are obligația de a fructifica această capacitate de producţie, resursa umană și poziția strategică a șantierului pentru ca angajații de aici să își păstreze locurile de muncă, industria țării să continue să se dezvolte, iar statul să facă profit pentru a avea bani de investiții.Propun tuturor formațiunilor politice din Mangalia să lăsăm la o parte diferențele dintre noi și să facem front comun pentru salvarea șantierului din Mangalia și a tuturor locurilor de muncă de aici.Scopul politicii este de a îmbunătăți viața oamenilor pe care ii reprezentăm, iar in acest moment este absolut crucial să punem împreună presiune la nivel ministerial și guvernamental pentru a împiedica acest dezastru iminent pentru economia din Mangalia și pentru locuitorii săi”, a declarat pentru Cuget Liber Semiran Abdurefi.Aceasta a vorbit apoi despre dezvoltarea industriei în municipiul Mangalia. Este un capitol foarte important în viziunea sa pe care vrea să îl ducă la un alt nivel decât cel la care se află acum.„Mangalia trebuie să aibă parc industrial modernizat şi extins care să atragă investitori ce îşi dezvoltă afacerile în orasul nostru. Astfel Mangalia poate fi transformată într-un pol de atragere a forţei de muncă în zona de sud a judeţului.De asemenea, vreau să vorbesc şi despre dezvoltarea învățământului dual care să aibă la bază un contract de parteneriat între operatorul economic, unitatea de învățământ și primăria Mangalia, precum și contracte individuale de pregătire practică între operatorul economic, elev/părinte-tutore și unitatea de învățământ, pentru a ne asigura că dupa terminarea studiilor, tinerii Mangaliei vor avea locuri de munca în oraşul lor”, a mai spus Semiran Abdurefi.Insula Mangalia şi Trenul Metropolitan Constanţa, pe lista lui Semiran AbdurefiCandidatul USR la Primăria Mangalia a adus vorba şi despre alte două proiecte pentru care insistă de foarte mult timp să fie începute şi finalizate cât mai repede.Unul dintre ele este dezvoltarea Insulei Mangaliei, zonă care poate atrage foarte mulţi turişti.„Dăm viaţă Insulei Mangalia amenajând spaţii moderne pentru a o introduce în circuitul economic prin amenajarea târgului săptămânal lânga Pescaria Mangalia. Vrem să amenajăm pe insulă spaţii de promenade, locuri de joacă şi spaţii publice de petrecere a timpului liber și spații pentru grătare.Pe durata sezonului estival, aici vom amenaja un spaţiu pentru noul amplasament al parcului de distracţie”, a explicat Semiran Abdurefi.Nu în ultimul rând Semiran Abdurefi a vorbit şi despre înfiinţarea Trenului Metropolitan Constanţa care, în vederea sa, este unul dintre cele mai importante obiective care trebuie îndeplinite.„În ultimii 2 ani, împreună cu colegii din USR Constanța, am inițiat și organizat o serie de întâlniri de lucru cu specialiști din domeniul mobilității si transportului feroviar, cu departamentele de specialitate din Consiliului Județean, cu președintele Consiliului Județean, întâlniri cu primarii, precum și alte demersuri pentru întocmirea documentației necesare contractării studiului care va sta la baza proiectului de tren metropolitan Constanța.În baza acestui studiu, care se află deja în licitație publică, se vor accesa fonduri europene pentru cel mai ambițios proiect de transport feroviar de persoane de pe raza județului Constanța, care va îmbunătăți radical mobilitatea şi dezvoltarea socio-economică a județului”, a concluzionat Semiran Abdurefi.Mircea GHIŢĂ(Comandat de Partidul Uniunea Salvați România, publicat de Cuget Liber, cod mandatar financiar 21240009)