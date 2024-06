Senatorul Remus Negoi: „Nu lăsați Șantierul Naval Damen Mangalia să moară!”

Senatorul constănțean Remus Negoi, de la USR Constanța, a transmis prin intermediul unui comunicat de presă că formațiunea politică din care face parte cere Guvernului să facă toate demersurile legale pentru a salva, în ultimul ceas, Șantierul Naval „Damen” Mangalia de la închidere. „Aproximativ 1.500 de angajați și familiile lor depind de funcționarea șantierului naval! Statul român, care deține pachetul majoritar de acțiuni, are obligația de a face tot posibilul ca activitatea de la Mangalia să continue, nu numai pentru că acolo își câștigă traiul câtevamii de oameni și familiile lor, dar şi pentru că produsele fabricate în șantier pot asigura securitatea României și dezvoltarea economică. Angajații din șantier sunt oameni bine pregătiți, cu experiență în domeniul naval, de care statul român are nevoie, mai ales cu un război la graniță. Avem un șantier naval perfect funcțional și dotat corespunzător. Avem ingineri și muncitori obișnuiți cu management performant. Guvernul României, prin Ministerul Economiei, are obligația de a valorifica aceste resurse la potențialul maxim. Nu ne putem permite acum să tratăm cu ușurință dispariția unui șantier naval, nu ne permitem să îl pierdem”, a spus senatorul Remus Negoi.La rândul ei, Semiran Abdurefi, candidata USR la Primăria Mangalia, adresează un apel tuturor forțelor politice să lase la o parte campania electorală și să-și unească eforturile pentru salvarea Șantierului Naval Mangalia.„Scopul politicii este de a îmbunătăți viața oamenilor pe care îi reprezentăm, iar în acest moment este absolut crucial să punem împreună presiune la nivel ministerial și guvernamental pentru a împiedica acest dezastru iminent pentru economia din Mangalia șipentru locuitorii săi. Dacă nu se face ceva pentru a împiedica încetarea activității șantierului din Mangalia, vor avea de suferit atât Mangalia, cât și restul localităților din sudul județului Constanța, care depind de locurile de muncă de aici”, a spus Semiran Abdurefi.„În anul 2021, ministrul USR al Economiei, Claudiu Năsui, a propus doi profesioniști din domeniul naval, care au intrat în Consiliul de Administrație al Șantierului. În acea jumătate de an, perioada în care au fost în consiliu, începuseră discuțiile cu conducerea șantierului șicu Ministerul Economiei pentru a redresa activitatea din șantier, însă, scoaterea USR de la guvernare și unirea PNL cu PSD în noul guvern, a dus la înlocuirea profesioniștilor din CA cu oameni care nu au mai urmărit să apere interesul șantierului și al celor care muncesc acoloși astfel șantierul naval din Mangalia a ajuns în punctul în care riscă să se închidă complet”, susţin cei de la USR în comunicatul de presă."Din păcate statul român nu a depășit mentalitatea socialistă și multe companii au rămas de stat. Iar consecințele le vedem: sunt căpușate până nu se mai poate salva nimic din ele. Așa a murit industria de apărare de stat, care de decenii stă numai pe banii contribuabililor. Așase va întâmpla și cu Șantierul Naval Mangalia daca continuă la stat. Soluția este una singură. Să aplicăm ce am aplicat cu succes și în cazul COS Târgoviște, anume statul să se retragă și să lase compania investitorilor privați. În cazul COS Târgoviște a trebuit să căutam investitori, în cazul acesta este și mai simplu, că avem deja investitorul. Tot ce trebuie să facem este inversul decât a făcut domnul Tudose. El a naționalizat, de fapt trebuia privatizat", explică fostul ministru USR Claudiu Năsui.