Primarul Viorel Ionescu, de la Hârșova, aspiră la un nou mandat. "Continuitatea este cheia succesului"

„Cel mai mare proiect încheiat la sfârșitul acestor patru ani a fost proiectul de eficiență energetică, de reabilitare a Spitalului Orășenesc Hârșova. A fost un proiect greu, dar frumos, rezultatul îl poate vedea oricine. Eu încerc să fac treabă, așa cum consider că este bine și sănătos într-o comunitate. Un alt proiect pe care îl pot declara închis este cel de extindere a rețelei de canalizare. Este un proiect finalizat undeva la sfârșitul lunii noiembrie a anului trecut. Rețeaua de canalizare din zona cartierului Ferma 1 și satului aparținător Vadu Oii va rămâne în gestionarea autorității locale”, a punctat primarul orașului Hârșova.



Pe de altă parte, primarul a subliniat importanța accesării fondurilor europene și guvernamentale. „Cu banii proprii, din bugetul local, nu am fi reușit să realizăm ceea ce am făcut până acum. Din 2016, Primăria Orașului Hârșova a atras finanțări europene pentru 36 de proiecte, cu o valoare totală de peste 206 milioane RON, echivalentul a peste 41 de milioane de euro. În plus, orașul nostru s-a clasat pe locul întâi în topul orașelor moderne mici, într-un studiu realizat asupra proiectelor SMART din toată țara. În clasamentul general, am ocupat locul 9, clasându-ne peste municipiul Constanța și alte orașe importante din România”, a mai spus Viorel Ionescu.





Structurate pe fiecare mandat, proiectele Primăriei Orașului Hârșova arată astfel: În mandatul 2016 – 2020, 13 proiecte în valoare totală de 65.441.609,01 RON (13.150.670,06 EUR).





În mandatul actual (2020 – 2024), Primăria Orașului Hârșova a atras finanțare în valoare de 141.066.291,64 RON (28.348.638,03 EUR) pentru un număr de 23 de proiecte.





“Aceste realizări nu ar fi fost posibile fără ajutorul echipei pe care o am alături de mine. Niciodată un singur om nu valorează și nu poate face mai mult decât o echipă unită! Le mulțumesc celor care au rămas lângă mine, dar și celor care s-au alăturat echipei, pentru a continua această sinuoasă, dar necesară și onorantă misiune de a dezvolta orașul, de a-i conserva și valorifica trecutul și frumusețea. Pentru noi, HÂRȘOVA ESTE ACASĂ și ne pasă, ÎN FIECARE ZI!





CONTINUITATEA este esențială pentru stabilitate, eficiență și succes pe termen lung, iar succesul nostru este asigurat numai dacă suntem uniți, numai ÎMPREUNĂ cu TOȚI HÂRȘOVENII”, a concluzionat primarul Viorel Ionescu, candidatul PNL Constanța pentru un nou mandat de primar în fruntea orașului Hârșova.









(Comandat de Partidul Național Liberal, Filiala Constanța, realizat de Cuget Liber, CUI mandatar financiar coordonator 21240015)





În ultimii patru ani, Viorel Ionescu a finalizat și a demarat o serie de proiecte importante, menite să îmbunătățească confortul și siguranța hârșovenilor. Printre cele mai notabile reușite din acest mandat se numără reabilitarea energetică a Spitalului Orășenesc Hârșova și dotarea acestuia cu aparatură medicală de calitate, un proiect deosebit de complex și ambițios.