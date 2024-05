Vot prin corespondență la alegerile parlamentare și prezidențiale

Un număr de 1.410 cetăţeni români care se află în străinătate s-au înregistrat la Autoritatea Electorală Permanentă, începând din aprilie şi până vineri dimineaţă, pentru a vota prin corespondenţă la alegerile parlamentare din acest an şi 1.461 pentru a-şi exprima opţiunea la prezidenţiale.Totodată, pentru a vota la o secţie la parlamentare s-au înscris 982 de români din afara graniţelor şi 834 pentru a-şi exprima opţiunea la prezidenţiale.La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor şi pentru preşedintele României din anul 2024, alegătorii români, cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, pot vota prin corespondenţă sau la secţia de votare, în condiţiile legii.Astfel, începând cu 1 aprilie 2024, alegătorii români care doresc să voteze la alegerile prezidenţiale şi/sau la alegerile parlamentare din acest an, prin corespondenţă sau la o secţie de votare din străinătate mai aproape de domiciliu sau reşedinţă, se pot înregistra online pe portalul www.votstrainatate.ro, gestionat de Autoritatea Electorală Permanentă.Alegătorul care doreşte să se înscrie pentru votul prin corespondenţă trebuie să completeze un formular online în care să menţioneze numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu sau reşedinţă, adresa de e-mail, precum şi opţiunea de transmitere în ţară sau la reprezentanţa diplomatică a votului exprimat prin corespondenţă. La acest formular, alegătorul trebuie să anexeze copia scanată sau fotografia actului de identitate şi a documentului care dovedeşte dreptul de şedere în străinătate, eliberat de autorităţile străine, potrivit MAE.Alegătorul român care optează să voteze în străinătate la o secţie de votare va completa un formular online, în care va înscrie numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de e-mail, localitatea şi statul unde optează să voteze, la care anexează copia scanată sau fotografia actului de identitate. O secţie de votare poate fi înfiinţată la cererea a minimum 100 de cetăţeni din aceeaşi localitate sau dintr-un grup de localităţi.Pentru a-şi exercita dreptul de vot la o secţie de votare alegătorul român cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate se poate înregistra în Registrul electoral până la data expirării a cel mult 15 zile de la data începerii perioadei electorale.Termenul de înregistrare ca alegător prin corespondenţă începe la data de 1 aprilie 2024 şi expiră cu 45 de zile înainte de data votării.Alegerile prezidenţiale vor avea loc în acest an în 15 şi 29 septembrie, iar în 8 decembrie se vor desfăşura alegerile parlamentare.