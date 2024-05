Horia Constantinescu, candidatul PSD la Primăria municipiului Constanţa, susţine o conferinţă de presă. Printre temele abordate se numără şi activitatea derulată de acesta în cadrul Primăriei Constanţa.













Horia Constantinescu: "Am vorbit cu Vergil Chițac despre cine și cum ar trebui să întrețină spațiile verzi. Le-am dat soluții dar nu I-au interesat pentru că au spus că firma Confort Urban nu poate să facă toate lucrurile așa cum trebuie. Am vorbit inclusiv de toaletarea copacilor. Găsisem și echipamentele necesare dar nu le-au mai cumpărat. Nu aveau greble, nu aveau niciun fel de echipament. Am normat munca așa cum am făcut-o și în alte instituții pe care le-am condus. Am vrut să văd cât poate să muncească un asistat social într-o zi. Primarul a zis că este de acord cu mine dar până acum nu a făcut nimic"



Horia Constantinescu: "I-am dat idei primarului despre spitalul de boli infecțioase și despre CT Bus. L-am rugat pe primar sa transfere Spiatalul la direcția de servicii publice. Am vorbit și despre cartierul Henri Coandă. Cei de acolo ar trebui să aibă un loc de muncă pentru a putea ocupa o locuință. Am zis că toți copiii trebuie să fie înscriși la cursuri și să dovedească că le și frecventează. Nu s-a întâmplat nimic. Ei au ajuns la concluzia că acel cartier trebuie mutat de acolo"



Horia Constantinescu: "Tot ceea ce i-am scris lui Chițac atunci arată preocuparea mea și nu a domniei sale despre oraș. I-am arătat lui Chițac că Primăria Timișoara aducea roate asociațiile de proprietari în aparatul administrativ al orașului. La noi nu s-a putut. I-am spus: Consiliul Local trebuie să se implice. Aveam proiectul de hotărâre de Consiliul Local și transmisesem asociațiilor de proprietarii. Proiectul a zăcut într-un sertar al Primăriei"



Horia Constantinescu: "I-am explicat primarului că trebuie curățate canalizările. Propuneam să introducem o alee pietonală din dale între blocuri, să punem bănci, astfel încât locatarii de acolo să aibă unde să își petreacă timpul liber. În același timp i-am spus că acele spații trebuie și iluminate. I-am spus că am luat-o la pas prin Constanța și am observat că acele canalizari nu fac față. I-am zis că trebuie discutat cu RAJA. Chițac a preferat să nu îi deranjeze pe cei de la RAJA"







Horia Constantinescu: "Ajungem și la operațiunile de curățenie. Cei de la Polaris nu treceau la acel moment pe toate străzile Constanței. Am dispus într-o dimineață ca inspectorii din primărie la ora 5 fără un sfert să fie la toate punctele unde ar fi trebuit să fie cei de la Polaris. La momentul acela erau 110 lucrători. Acum sunt undeva la 290. Am rugat conducerea Polaris să atribuie un sistem GPS fiecăruia dintre măturători. Într-un an de munca i-am trimis peste 105 mii de poze primarului. Nu se măturase niciodată sub gardul viu. Când am ajuns eu în primărie s-a schimbat această situație. Am fost prezent pe teren de dimineață, cu noaptea în cap"



Horia Constantinescu: "Când s-a hotărât să se dezinfecteze asfaltul în perioada pandemiei am constatat că în loc sa se igienizare trotuarele, se igieniza carosabilul. I-am spus lui Eduard Martin că fiecare unitate de învățământ trebuie să aibă tomberoane galbene astfel încât fiecare copil să învețe să recicleze. Am vrut să promovez acțiuni de igienizare în jurul școlilor cu condiția ca acea curățenie să fie întreținută și respectată. Toate operațiunile pe care eu le supravegheam în Constanța au fost arătate de către mine tuturor prin intermediul whatsapp. Deschisesem un canal de comunicare cu cetățenii pe un număr de telefon pe care eu îl făcusem public. Acum face același lucru și Chitac după 4 ani. A copiat."



Horia Constantinescu: "Am dedicat activității din primărie peste 15 ore pe zi. Un oraș nu se poate conduce din birou. Mă întreba Chițac în 2021 cum se numea structura pe care voiam să o înființăm. I-am spus cum se numea. Încă o dată se pare că ucenicul, așa cum ma numește el, și-a depășit maestrul"



Horia Constantinescu: "Vreau să îi răspund și doamnei Ovanesian care mă atacă. I-am propus o campanie de implicare a tinerilor în mai multe domenii. Arhitectura și urbanism, proiectare spații verzi, modernizare scoli și orice altă propunere. Încă o dată acum au copiat treaba asta pentru că sunt lipsiți de imaginație. A fost de acord atunci dar nu s-a întâmplat nimic. Mi s-a spus că sună a muncă patriotică. Eu nu cred asta. Eu cred că tinerii ar fi fost responsabilizați. Tinerii nu au fost importanți până în această campanie când Chițac și-a adus aminte că acest oraș încă mai are tineri"



Horia Constantinescu: "Am vrut structuri containerizate de toalete în toate parcurile constănțene. Firma de atunci care avea toaletele era a soțului doamnei Merlă. Ne aflam în pandemie și când ieșeai dintr-o astfel de toaletă nu aveai unde să te speli pe mâini"



Horia Constantinescu: "Am propus să dăm numele unor artele din Constanța ale unor personalități constănțene. I-am spus doamnei Ovanesian. Si m-am gândit la doamna Păuleanu, care era o enciclopedie. Sau la colonelul Popa sau viceamiralul Zamfir. I-am spus acest lucru și lui Chițac. Nu s-a întâmplat nimic. Mi se părea că trebuia să luăm în calcul schimbarea numelui străzilor și când a murit Draga Olteanu Matei. Nu s-a întâmplat nimic"



Horia Constantinescu: " Eu am vrut taxa de parcare 1 leu pe zi. Vă arat acum un mail în care doamna Ovanesian îmi spunea că poate să facă un preț de 4 ori mai mare. Și acum denaturează adevărul prin diferite emisiuni la care participă. Le-am propus să facem un parc mare și modern în Poarta 6 și să îl modernizam și pe cel de la Gară. Atunci nu au fost de acord. Acum s-au apucat să modernizeze parcuri. Copiază în continuare. Am vorbit și despre rețelele de comunicații. Erau foarte multe cabluri prin pomi. Puteau deveni pericole reale. Le-am spus atunci că mergem într-un ritm foarte încet"



Horia Constantinescu: "Eu aș putea conduce orașul în felul meu. La ora 5 trebuie să fii la birou. Dar asta este o oră la care probabil domnul primar și colaboratorii dansului se întorc de pe o parte pe cealaltă. Am rugat centralizarea toaletărilor copacilor. Le-am dat soluția. Dar era greu, că trebuia să muncească"

Horia Constantinescu: "Am hotărât să fac publice anumite mesaje pe care le transmiteau conducerii primăriei în perioada în care am lucrat acolo. Am telefonul în care am toate mesajele. Am regăsit acest telefon. Vreau să vorbesc despre capacele de canalizare. Au distrus mașini întregi și acest lucru se întâmplă și acum. Confort Urban ar fi trebuit să nu toarne asfalt fără să se asigure că va aduce capacele de canal la același nivel cu asfaltul. Vă pot arăta toate mesajele pe care le-am avut cu cei din conducerea primăriei. În special cu Vergil Chițac și Felicia Ovanesian. Odată cu plecarea mea primăria a uitat care îi sunt îndatoririle. Unele lucrări au fost făcute de mântuială. S-au făcut plombe de asfalt peste canale. Aceste cheltuieli le-a decontat cetățeanul constănțean în speranța că lucrurile vor intra în normalitate. În continuare se fac asfaltări în Constanța, de proastă calitate"